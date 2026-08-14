美消費者據報起訴豐田等日企：獲華府退還關稅後未回饋屬雙重收費

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的「對等關稅」被最高法院判定違法後，正退還總額約1660億美元的稅款。日本共同網8月12日報道，美國消費者已向豐田汽車（Toyata）等日本企業提起訴訟，指控對方在獲華府退還關稅款項後，卻未將相關款項回饋給購買了因關稅漲價商品的消費者，是屬於不公平的雙重收費。



共同網12日稱，一名來自維珍尼亞州的消費者在針對豐田汽車的訴訟中提到，「對等關稅」項目包括多個進口的零部件，並且對汽車售價上漲造成影響。豐田汽車在未回饋消費者下領取退稅，就是不公平的雙重收費。目前尚不清楚豐田汽車方面將如何應對。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

報道指，除了豐田汽車外，任天堂（Nintendo）、索尼集團（Sony）以及UNIQLO母企迅銷集團（Fast Retailing）也因類似原因被起訴。

迅銷集團已作出回應，稱漲價商品與關稅之間的關係只是基於原告的推測，請求駁回起訴；任天堂承認調整價格時考慮了關稅因素，但消費者是在充分理解標示價格之後才購買，並有意進行抗辯。

2024年11月30日，在曼谷舉辦的2024年泰國國際汽車展上，可以看到日本豐田汽車公司（Toyota Motors）標誌。（Getty）

報道指，索尼集團也計劃請求駁回起訴。該公司預計將被退稅約800億日元（約39億港元），其中大部分已用於上調營業利潤預期。