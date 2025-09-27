特朗普指對美投資必須預付款：日本5500億美元　韓國3500億美元

儘管韓國方面強調，如果在缺乏保障措施的情況下滿足美方在貿易談判中提出的鉅額投資要求，該國或將遭遇嚴重金融危機，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍堅持要求韓國「預付款」。



據路透社9月26日報道，當地時間25日（周四），特朗普在白宮會見記者時一如既往地吹噓着自己的「關稅」功績，「過去其他國家對我們並不公平，但現在情況不同了，美國從未有過如此好的局面……多虧了關稅和貿易協議，目前正在進行的交易金額達到9500億美元（約7.4萬億港元），而在此之前我們一分錢都沒拿到過。」

日韓首腦會談：圖為2023年3月16日韓國總統尹錫悦與夫人金建希所乘飛機抵達東京羽田機場，鏡頭下飛機上日本與韓國國旗飄揚。（Reuters）

緊接着他說，「我們將從日本獲得5500億美元（約4.28萬億港元），從韓國獲得3500億美元（約2.7萬億港元），這些都是預先付款（upfront）。我們通過關稅獲得了鉅額收入，這種規模是前所未有的。我們從未見過這種情況，任何國家都未曾見過。」

韓媒《朝鮮日報》對此解讀稱，特朗普這一表態意在重申，這筆鉅額將會是韓國在雙邊貿易協議下獲得關稅減免的「前提條件」。儘管韓國方面強調，如果在缺乏保障措施的情況下滿足美方在貿易談判中提出的鉅額投資要求，該國或將遭遇嚴重金融危機，但美國總統特朗普仍堅持要求韓國「預付款」。

據路透社26日報道，當地時間周四（25日），特朗普在白宮會見記者時一如既往地吹噓着自己的「關稅」功績，「過去其他國家對我們並不公平，但現在情況不同了，美國從未有過如此好的局面……多虧了關稅和貿易協議，目前正在進行的交易金額達到9500億美元，而在此之前我們一分錢都沒拿到過。」

2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

緊接着他說，「我們將從日本獲得5500億美元（約4.28萬億港元），從韓國獲得3500億美元（約2.7萬億港元），這些都是預先付款（upfront）。我們通過關稅獲得了鉅額收入，這種規模是前所未有的。我們從未見過這種情況，任何國家都未曾見過。」

韓媒《朝鮮日報》對此解讀稱，特朗普這一表態意在重申，這筆鉅額將會是韓國在雙邊貿易協議下獲得關稅減免的「前提條件」。

今年7月，韓國和美國口頭達成了一項貿易協議，其中美國將韓國商品的關稅從25%降至15%，作為交換，韓國承諾設立3500億美元（約2.7萬億港元）對美投資基金，用於支持韓國企業在美擴張，其中1500億美元（約1.17萬億港元）用於造船業。此外，韓國私營企業還承諾向美國額外投資1500億美元（約1.17萬億港元）。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

不過，韓國總統李在明近日接受路透社專訪時，透露出為難之意。

他解釋道，韓國同已與美國達成貿易協議的日本情況不同：東京的外匯儲備超過8200億美元（約6.38萬億港元），是韓國的兩倍以上，並且日元作為國際貨幣擁有美國的互換機制；而韓國外匯儲備為4163億美元（約3.24萬億港元），在未簽定貨幣互換協議的情況下，韓方若按照美方要求以現金形式投資3500億美元（約2.7萬億港元），韓國經濟可能陷入堪比1997年金融危機的困境。

李在明表示，由於投資處理方式存在爭議，韓美尚未將該協議轉化為書面文本。

韓國政府的一名官員對路透社表示，對於特朗普的言論暫不置評，但重申韓國的立場不變，將在「符合國家利益且具備商業可行性」的原則下與美國展開談判。

隨李在明赴美訪問的韓國財政部一名高級官員，在被問及特朗普「預付款」的相關言論時，同樣拒絕置評。

2025年7月23日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）和韓國國旗的插圖。（Reuters）

美韓貿易談判陷入僵局之際，特朗普的言論也進一步引發投資者焦慮。他們擔心首爾最終可能會得到一份不公平的協議，甚至可能根本無法達成協議。

分析人士認為，韓美達成貨幣互換協議的可能性不大。據其透露，韓國談判代表正努力推動將大部分資金以貸款形式投入，而非直接投資。他們還敦促華盛頓建立機制，以確保相關項目具備商業可行性。

此外，美國移民執法部門9月初對韓國現代汽車（Hyundai）與LG新能源位於佐治亞州的合資電池廠展開突襲執法行動，拘捕了300多名韓國公民，這無疑為韓國對美投資增添了更多疑慮。

2025年9月4日，美國佐治亞州（Georgia）埃拉貝爾（Ellabell），由韓國現代汽車和LG能源解決方案公司投資 43億美元建造的電動車電池工程現場，聯邦探員進行突襲執法，拘捕475人，其中約有300名韓國人。被拘留者被要求靠在一輛公車旁，然後被戴上手銬。（Reuters）

當地時間9月24日，韓國國務總理金民錫在首爾接受彭博社採訪時稱，在韓國工人的簽證問題得到解決之前，韓國在美投資項目將持續處於不確定狀態。他敦促特朗普政府儘快採取行動，以安撫在美國擔驚受怕的韓國人。

「如果簽證問題不解決，實質性進展幾乎是不可能的，」金民錫指出，簽證問題不僅影響現有項目，還為美韓貿易協議中商定的3500億美元（約2.7萬億港元）追加投資蒙上陰影。

金民錫提到，儘管項目尚未完全停止或正式擱置，但在問題解決前，大量工人難以進入美國。他表示，「在沒有明確安全保障的情況下，這些工人及其家人自然不願再次進入美國。」

彭博社在報道中指出，貿易協議僵局和簽證問題，可能為下個月李在明與特朗普在韓國慶州APEC（亞太經合組織）領導人峰會上的會晤增添尷尬。

2025年9月19日，韓國首爾，圖為李在明接受路透社訪問。（Reuters）

24日，李在明在紐約聯合國大會期間會見了美國財長貝森特（Scott Bessent）。金民錫拒絕透露談判細節，但表示若協議對韓國造成重大財政負擔，可能需議會批准。

據《朝鮮日報》消息，23日，韓國國家安保室長魏聖洛在紐約的記者會上稱，儘管談判膠着，但韓方仍認為兩國有望達成共識。他還說，如果美國總統特朗普出席下月的慶州APEC，關稅談判等待解決議題的商討將有所進展。

2025年9月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮就其簽署有關在華盛頓實施死刑的行政命令發表講話。（Reuters）

但他補充說：「美國政府尚未正式宣佈特朗普將出席APEC。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

