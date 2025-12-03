日媒：日本9家企業起訴美國政府 要求退回向美支付關稅
撰文：莊勁菲
日媒12月3日報道，日本豐田通商、住友化學等至少9家日企的美國相關公司，已向美國國際貿易法院提起訴訟，要求獲退還因特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府關稅措施而支付的關稅。此舉考量在於若美國聯邦最高法院裁定「對等關稅」違法，日企即可獲得退稅。
共同社引述起訴書指，原告主張即使聯邦最高法院裁定違法，也無法保證關稅會被退還。這些日企要求全額退已經交給美國的關稅。
原告還包括理光（RIoch）、橫濱橡膠、牛尾電機、日本礙子、川崎摩托、山崎馬扎克（Mazak）、Proterial（原日立金屬）的關聯公司。
他們主張特朗普依據可宣布緊急狀態以限制經濟交易的《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）徵收關稅的做法違法。至於根據其他法律對汽車等徵收的不同領域關稅，則不在主張範圍內。
報道引述專家指，即便法院勒令退稅，退稅手續也頗為複雜，需要花費數年時間。
這些起訴均在美國聯邦最高法院11月5日舉行的口頭辯論後進行，法院對於IEEPA是否賦予總統徵收關稅許可權的認定是焦點所在，判決時間尚未公佈。
