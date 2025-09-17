日本UNIQLO創辦人：特朗普關稅恐害全球破產　美國將承受最大代價

日本知名服裝品牌UNIQLO（優衣庫）母公司迅銷（Fast Retailing Co., Ltd.）創辦人柳井正周三（16日）表示，美國可能因總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的關稅承受最大代價。



路透社報道，柳井正周三在美國紐約出席活動、接受採訪時直言，「我擔心世界可能破產」，而美國則可能會是受最大衝擊的國家。

今年4月，柳井正稱，特朗普徵收的關稅不合理且不會持續，並認為關稅戰將導致「美國被孤立」。

Uniqlo（Unsplash / @jaden_william）

柳井正認為：「只優先考慮本國的關稅制度是不可接受的。這將導緻美國被孤立。」他說，關稅政策不會永久持續，因企業會尋求轉移生產地點，以降低關稅的影響。

迅銷集團為亞洲最大的服飾集團之一，集團正在歐洲、北美拓展業務，並於7月表示因應美國關稅措施產生衝擊而計畫調高價格。