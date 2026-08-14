法拉奇擊敗「垃圾桶」重獲議會席位　英媒：若財務違規將遭罷免

英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）8月14日在克拉克斯頓（Clacton）選區補選中，戰勝以垃圾桶造型示人而聞名、真實身份為喜劇演員哈維（Jon Harvey）的另類候選人「垃圾桶」（Count Binface），重新奪回議會席位。



此次補選因法拉奇主動辭任議員職務觸發，他旨在通過選民投票，回應自身涉嫌財務不當的指控。他因未申報加密貨幣億萬富翁哈伯恩（Christopher Harborne）一筆500萬英鎊（約5244萬港元）的捐款，而遭國會專員調查。

據英媒報道，英國主流政黨均棄選，將此次選舉斥為自私噱頭，目的是轉移人們對相關指控的注意力。最終法拉奇的對手為喜劇演員扮演的網紅角色「垃圾桶」。最終法拉奇斬獲62.8%選票，戰勝對手26.7%的得票率。

2026年8月14日，在英國克拉克斯頓（Clacton）選區，選舉工作人員正在計票。（Reuters）

有專家分析，無主流政黨參與的選舉，削弱法拉奇「民眾對抗建制派」的競選敘事，亦有不少選民認為此次補選「浪費時間和金錢」。受財務醜聞影響，加上貝安德（Andy Burnham）出任首相，改革黨民調持續下滑，目前以25%落後於工黨28%的支持率。

據報道，法拉奇雖勝選，但議會針對其財務申報的調查仍將繼續，若被判違規，其議員席位或遭罷免。