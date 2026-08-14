瑞安航空客機乘客半身吸出窗外　報告：引擎扇葉飛脫擊碎窗戶惹禍

瑞安航空（Ryanair）一架波音737客機上月發生機艙窗戶脫落意外，機上男乘客卡羅維奇（Ljubisa Karović）半身遭吸出機外數分鐘。美國家運輸安全委員會（NTSB）8月13日發布初步報告，稱事件源於客機其中一個引擎的扇葉突在空中斷裂飛脫，擊碎客艙舷窗。報告又提到，調查人員找到引擎內部找到羽毛等鳥類殘骸，但不確定是否與這次意外有關係。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，報告確定當時飛機引擎的一個扇葉斷裂，碎片從引擎飛脫，擊中飛機機身多處，包括該乘客旁邊的窗戶。飛機隨即陷入失壓狀態，該乘客半身亦被吸出窗外。

調查人員在斷裂扇葉殘骸上發現金屬疲勞裂紋，即金屬反覆承受應力而逐漸斷裂，且承受的應力超出依飛行次數所能預期的程度，另外8片扇葉的前緣也發生變形。

調查人員在引擎深處找到鳥類殘骸，但該客機在意外發生前12個月，曾通報過四宗疑似鳥擊事件，其中兩次發現到鳥類殘骸。 因此不確定這次發現的鳥類殘骸是來自今年7月發生的事故，抑或是來自此前的鳥擊事件。

報道指，新發現的鳥類殘骸和其他樣本將送往實驗室檢驗。

該客機本應由希臘北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）出發，飛往德國巴伐利亞州梅明根（Memmingen），在事件發生後，客機緊急返回起飛地降落。除了該乘客外，沒有其他人受傷。