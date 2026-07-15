瑞安航空客機乘客半身吸出窗外　妻子憶拼命救夫一刻：要死一齊死

瑞安航空（Ryanair）一架波音737客機7月10日發生機艙窗戶脫落意外，機上男乘客卡羅維奇（Ljubisa Karović）半身遭吸出機外數分鐘，其妻子格爾科維奇（Svetlana Grković）及其他乘客合力把他拉回機艙內，客機之後緊急降落。外媒7月14日報道，她事後受訪憶述情況時，坦言當時心中只有一個念頭：「如果我們要死，我們就一起死。」（If we die，we die together）



英國《衛報》及英國廣播公司（BBC）14日報道，格爾科維奇接受塞爾維亞媒體Nova採訪時，披露更多事發一刻的細節。她億述指，雖然卡羅維奇繫着安全帶，但窗戶破碎導致機艙失壓，使後者半身都被吸出了機艙外。

格爾科維奇表示：「我立即抓住他的雙腿，我當時想『如果要死，我們就一起死』。那真的太可怕了。」最終，她在一名男乘客及女乘客的幫助下，合力將在過程中多次昏迷的丈夫拉回機內。

她另外接受希臘媒體ERT採訪時，稱其他乘客後來試圖將一個行李箱抵在窗戶破洞上，但它很快就被吸出空中。

談及卡羅維奇的傷勢時，格爾科維奇表示他目前在希臘的醫院接受治療，其傷勢嚴重且處於驚恐狀態。她說： 「他的手傷得很重，身上還有灼傷。他無法與人交流，也不記得事情的經過。」

該客機本應由希臘北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）出發，飛往德國巴伐利亞州梅明根（Memmingen），在事件發生後，客機緊急返回起飛地降落。

塞薩洛尼基機場營運商Fraport Greece表示，事件目前正在由希臘航空和該國的航空調查機構進行調查。家屬聘請的技術顧問認為，意外起因是飛機右側引擎故障，其碎片擊碎飛機窗戶，導致機艙壓力迅速下降，但這項評估尚未得到調查人員的證實。