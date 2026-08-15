特朗普威脅將把霍爾木茲海峽劃為美國領土　伊朗副外長：放棄幻想

美伊圍繞霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）通航問題的談判仍僵持不下。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月14日揚言擊敗伊朗後，將把海峽劃定為美國領土，並稱對伊朗的海上封鎖就像一道「鋼鐵之牆」。



特朗普在紐約一所警察學院表示：「伊朗現在被打得落花流水，在我們徹底擊敗後，我很快就會宣布霍爾木茲海峽成為美國領土。」隨後他又補充說：「我們已經封鎖那裏，沒有任何船隻能通過，除非得到我們允許。」

特朗普宣稱：「你們只需要記住，我們所做的一切都是為了世界，不僅是為了我們自己。」

2026年8月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在紐約一所警察學院發表講話。（Reuters）

對此，伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則在社交媒體上回應稱：「不能憑一條貼文、一艘航母、一道法令或以此選舉演講就佔領霍爾木茲海峽，伊朗不怕危險，也不會在武力面前退縮。」

加里巴巴迪又指，霍爾木茲海峽將一直由伊朗掌控，並喊話特朗普「若你不承認失敗，且不放棄那些不切實際的幻想，伊朗會持續實施封鎖。」

自四月停火協議破碎後，美國一直封鎖伊朗的航運和港口，試圖對德黑蘭施加經濟壓力，而伊朗則拒絕重開霍爾木茲海峽反制。