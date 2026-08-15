特朗普要求最高法院允白宮宴會廳恢復施工　重申工程涉國家安全

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府8月14日要求最高法院允白宮宴會廳恢復施工，重申該工程對國家安全至關重要。美國聯邦上訴法院7日維持下級法院叫停工程的裁決，但禁令14天後才會生效，給予政府時間提出質疑或正式上訴。



路透社報道，特朗普政府14日要求最高法院暫緩上訴法院的裁決，同時準備向最高法院提起全面上訴。

2026年8月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在紐約一所警察學院發表講話。（Reuters）

司法部律師在提交的文件中呼應特朗普一直以來的說法，強調建設白宮宴會廳是出於安全考慮。律師引用多宗針對特朗普的暗殺未遂事件，稱白宮宴會廳工程對國家安全至關重要。

特朗普政府拆除了白宮東翼，在未獲得國會授權的情況下開始建造一個約8,360平方米的白宮宴會廳。國家歷史保護信託基金（National Trust for Historic Preservation）此提訴並贏得訴訟。特朗普政府須停止施工，直到獲得國會批准為止。

2026年8月13日，美國華盛頓特區，從華盛頓紀念碑的方向看，可以看到華府正在白宮建造直升機停機坪和宴會廳。（Reuters）

聯邦巡迴上訴法院7日作出裁決維持禁令，稱每位總統都是白宮的臨時租戶，而不是所有者。總統在未經國會批准，不能從根本上改變白宮。

國家歷史保護信託基金14日發表聲明，敦促最高法院駁回政府的上訴。