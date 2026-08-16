厄瓜多爾總統諾沃亞抵京　展開為期8日首次國事訪問

厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）周日（8月16日）清晨抵達北京，展開為期8天的訪華行程，屬首次國事訪問。



據央視新聞（CCTV News）8月16日報道，近年中厄雙方簽署共建「一帶一路」合作文件及自由貿易協定；中國是厄瓜多爾第二大貿易伙伴，厄瓜多爾則是中國在拉美第八大貿易伙伴。2025年雙邊貿易額為173.3億美元（約1,352億港元），中國向厄出口汽車及零配件、機電、鋼材，厄出口原油、蝦及礦產。

資料圖片：中國國家主席習近平與厄瓜多爾總統諾沃亞。（人民網）

中厄1980年建交，2016年升級全面戰略伙伴關係、今年適逢十周年；2018年簽「一帶一路」備忘錄，2024年自貿協定生效後貿易加快增長。中國外交部發言人表示，期待透過此訪夯實政治互信、賡續傳統友誼，推動中厄全面戰略伙伴關係取得新進展。

38歲的諾沃亞出身商界，曾強調厄國應與各主要經濟體保持商貿往來；他去年6月訪京見證簽署「一帶一路」合作規劃，並曾稱期待深化貿易、科技、文化、教育及青年合作。