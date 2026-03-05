厄瓜多爾宣布驅逐古巴大使　限48小時內離境　有人在使館燒文件

厄瓜多爾（Ecuador）周三（3月4日）宣布古巴大使古鐵雷斯（Basilio Antonio Gutiérrez）及其外交人員為「不受歡迎人物」（persona non grata），勒令其於48小時內離境。



此舉獲厄瓜多爾總統諾沃亞（Daniel Noboa）在社交媒體證實，厄瓜多爾外交部聲明此舉符合國際外交法，但未說明具體原因。古巴政府則強烈譴責此為「不友好且史無前例的行為」。

驅逐消息公布後不久，有人看到一名男子在古巴駐基多大使館的屋頂上用烤箱焚燒一袋紙張。美媒目睹這一幕，隨後諾沃亞將這段影片發布到社交平台上，並直言不諱地評論道：「烤紙張」。

聲明發布後，有人被目擊在古巴駐基多大使館屋頂焚燒文件，諾沃亞隨之發布相關影片。古巴外交部發聲明指責此舉損害兩國關係，並顯示厄瓜多爾政府「蔑視國際社會的外交慣例」。

此次驅逐行動前，諾沃亞已於3月3日無故召回厄瓜多爾駐古巴大使博爾哈（José María Borja）。同日，美國與厄瓜多爾宣布啟動聯合軍事行動，打擊該國的犯罪組織。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期加強對古巴施壓，限制對其石油銷售。

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）表示，厄瓜多爾此時驅逐外交人員「非屬巧合」，可能與美國施壓及諾沃亞將參加下周在邁阿密舉行的右翼拉丁美洲領導人會議有關。