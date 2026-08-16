日本4閣員參拜靖國神社　中國防部：褻瀆正義挑戰戰後國際秩序

8月15日，星期六，但中國外交部國防部不少同志，肯定都加班了。憤怒，撲面而來。



外交部網站上，是這樣一則答記者問。記者問：8月15日是日本戰敗投降日。今天日本首相高市早苗向靖國神社供奉祭祀費，還有個別內閣成員參拜靖國神社。中方對此有何評論？

外交部發言人回答：

中方強烈譴責日方涉靖國神社消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。

2026年8月15日，日本東京，右翼團體成員在靖國神社手持日本國旗和標語，悼念二戰死難者，當日是日本二戰投降81週年紀念日。（Reuters）

日本二戰時期發動對外侵略戰爭，犯下慘無人道罪行。所謂「靖國神社」是日本軍國主義的精神工具和象徵，其供奉的14名甲級戰犯是發動侵略戰爭的罪魁禍首，是事實上的「戰犯神社」……

請注意這12個字：強烈譴責，嚴正交涉，強烈抗議。

國防部的反應也類似。

國防部發言人蔣斌表態：

靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有雙手沾滿亞太國家人民鮮血的戰犯。日本政客有關行徑公然褻瀆歷史正義，嚴重傷害亞太受害國人民感情，本質上是掩蓋否定侵略罪責，挑戰世界反法西斯戰爭勝利成果與戰後國際秩序……

2026年8月16日，圖為中國國防部發言人蔣斌大校。（國防部網站）

當然，加班的，還有我駐日本大使館。

大使館發言人用了16個字：強烈憤慨，嚴厲譴責，嚴正交涉，強烈抗議。

日本到底幹了什麼？

這一天，日本執政的自民黨高層，據說是首次集體參拜靖國神社。

這一天，日本防衛大臣小泉進次郎再次參拜靖國神社，這也是2024年以來日本防衛大臣再次參拜靖國神社。

這一天，日本首相高市早苗向靖國神社供奉「玉串料」，向靖國神社方向行禮，進行了所謂的「遙拜」！

2026年8月15日，日本東京，首相高市早苗在武道館出席紀念日本二戰投降81週年的紀念儀式時鞠躬致意。(Reuters）

靖國神社是甚麼地方？

前面外交部發言人說得很清楚了，事實上的「戰犯神社」，日本政要此舉，完全是「對歷史正義的褻瀆，對文明底線的挑戰，對戰後國際秩序的挑釁」。

所以，這一天，不僅中國官員加班，韓國人也在加班，朝野一致譴責日本的挑釁行為。

但怎麼辦？

強烈譴責，嚴正交涉，每一年我們都做了；

發射導彈，一舉摧毀，爽是爽了但不現實。

我們還是要立足現實，敢於鬥爭，更善於鬥爭。

大國博弈，從不是逞一時血氣之勇，長久的較量，比拼的是定力、智慧與持久的實力。

粗淺三點吧。

第一，要更清醒的認識。

我們也不用迴避，上台前，高市早苗一貫反華，多次發表抹黑中國言論，一再否認南京大屠殺，大肆渲染「中國威脅論」，還在台灣問題上大放厥詞，宣稱「台灣有事就日本有事」。

她還以內閣大臣的身份，多次參拜靖國神社，最近一次，是去年的8月15日日本投降日。

今年8月15日，小泉進次郎去了，自民黨高層去了，她沒敢去，據說是怕引起中韓更強烈的反應；但她也不消停，搞出了所謂「遙拜」的把戲。

江山易改，本性難移，越來越右翼化的日本，不排除還會有一系列挑釁行為。

2026年8月15日，日本自民黨幹事長鈴木俊一前往位於東京的靖國神社參拜，當日是日本二戰投降81週年紀念日。（Getty）

第二，要更有效的鬥爭。

該強烈抗議的強烈抗議，該嚴正交涉的嚴正交涉，但這還不夠。

必須看到，受日本宣傳的蒙蔽，全世界對靖國神社的本質，往往缺乏全面了解，認為日本不過是在祭祀。

那我們就無妨免費替日本介紹介紹，介紹靖國神社裏的各種罪惡勾當。

敘事權的爭奪，本身就是一場沒有硝煙的戰爭。

我們可以介紹下日本怎樣「被迫」發動戰爭、進行大屠殺，我們還可以介紹下日本怎樣宣揚對美國對西方的勝利；我們還可以做些對比，問一問全世界，如果德國供奉希特拉、戈林、戈培爾等的靈位，西方會怎麼想？猶太人會怎麼想？

這個世界，光講道理不行，還得有手段，政治的經濟的軍事的科技的，等等等。各種手段結合，那就是實力。

道理只說服願意聽道理的人，實力才能讓不願意聽的人坐下來聽。

第三，我們還是要自信樂觀。

作為一個中國人，在8月15日這一天，看到日本政客這樣的表演，沒有理由不憤怒。但我總覺得，我們還是要自信，要樂觀。

畢竟，現在的中國，再不是80年前100年前的中國。

考慮到當下中日力量的對比，一個敵視中國的日本領導人，我們當然很不樂見；但即便她變本加厲，又能奈我們中國如何呢？

歷史的航道已經改變，巨輪前行自有其定力。一個越來越強大的中國，一個越來越自信的中國，不懼怕任何狂風驟雨。

發展是硬道理，強大可以解決很多問題。

時間則是最無情的裁判，它會記住每一場拙劣的表演，並在合適的時間將其打回原形。

所有試圖用謊言澆築的紀念碑，最終都會在真相的雨水裏一點點剝落；所有不肯面對深淵的民族，終將在某一天發現，深淵早已記住了他們。

2026年8月15日，日本首相高市早苗出席「全國戰歿者追悼儀式」並致辭。（Reuters）

我相信，總有一天，靖國神社會被徹底改造，日本領導人會來到南京，在三十萬死難者的靈前跪下——真誠地跪下。

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