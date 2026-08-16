歐洲豪門球會揚言杯葛世冠盃　逼使FIFA恩芬天奴放棄計劃

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）原本計劃成立「國際足協前瞻企業」（FIFA Forward Enterprise，簡稱FFE）的子公司，並出售部分股權以營運世界盃，但引起外界反對。有傳媒披露，歐洲豪門球會組織曾向恩芬天奴發最後通牒，揚言杯葛世界冠軍球會盃（Club World Cup，CWC），對方最終撤回計劃。



《衛報》8月14日報道，由歐洲豪門球會組成的歐洲足球會（European Football Clubs，EFC）去信FIFA秘書長加夫士唐（Mattias Grafstrom），稱他們與FIFA的合作將取決於恩芬天奴是否退讓。EFC又指，除非FIFA在2028年女子世界盃舉行前，完成本身已與EFC達成框架共識的聯營協議，否則有關威脅將仍然存在。

有關信件在7月31日發出，並由EFC行政總監馬歇爾（Charlie Marshall）簽署，內容亦指出恩芬天奴的行為或構成「基本違反」組織之間現有的諒解備忘錄（MoU），認為可能成為導致中止有關文件的理據。

特朗普、恩芬天奴與車路士一起慶祝世冠盃冠軍。（Getty Images）

信中亦提到，EFC及屬會或反對國際賽期日程及球會「放人」規定，意味國家隊級別賽事可能受影響。而恩芬天奴最終在8月1日宣布撤回FFE計劃，FIFA則承諾盡快與EFC會面，討論確保聯營計劃不受影響。

歐洲不少球會批評FIFA宣布FFE計劃前沒作充分徵詢，某間主要球會表明會採取「更堅定的集體行動」以支持EFC，同時敦促FIFA的管治需要更嚴格和透明。

2025年7月15日，由國際足協主辦的世冠盃（FIFA Club World Cup）已曲終人散，惟圍繞其爭議卻沒有結束。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，日前車路士奪冠後獲得的獎盃，其實只是又國際足協製造的複製品，真正的獎杯依然擺放在其白宮橢圓形辦公室，而且還會長留那裏。（X@RapidResponse47）

世界冠軍球會盃在2025年擴大至32隊，並由FIFA及EFC攜手營運，作為雙方將來聯營的短期雛型。假如歐洲球會杯葛，賽事實際上亦無法舉行；而FIFA至今仍未公布2029年世冠盃及女子版賽事的主辦權誰屬。