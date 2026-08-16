歐洲豪門球會揚言杯葛世冠盃 逼使FIFA恩芬天奴放棄計劃
撰文：張子傑
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國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）原本計劃成立「國際足協前瞻企業」（FIFA Forward Enterprise，簡稱FFE）的子公司，並出售部分股權以營運世界盃，但引起外界反對。有傳媒披露，歐洲豪門球會組織曾向恩芬天奴發最後通牒，揚言杯葛世界冠軍球會盃（Club World Cup，CWC），對方最終撤回計劃。
《衛報》8月14日報道，由歐洲豪門球會組成的歐洲足球會（European Football Clubs，EFC）去信FIFA秘書長加夫士唐（Mattias Grafstrom），稱他們與FIFA的合作將取決於恩芬天奴是否退讓。EFC又指，除非FIFA在2028年女子世界盃舉行前，完成本身已與EFC達成框架共識的聯營協議，否則有關威脅將仍然存在。
有關信件在7月31日發出，並由EFC行政總監馬歇爾（Charlie Marshall）簽署，內容亦指出恩芬天奴的行為或構成「基本違反」組織之間現有的諒解備忘錄（MoU），認為可能成為導致中止有關文件的理據。
信中亦提到，EFC及屬會或反對國際賽期日程及球會「放人」規定，意味國家隊級別賽事可能受影響。而恩芬天奴最終在8月1日宣布撤回FFE計劃，FIFA則承諾盡快與EFC會面，討論確保聯營計劃不受影響。
歐洲不少球會批評FIFA宣布FFE計劃前沒作充分徵詢，某間主要球會表明會採取「更堅定的集體行動」以支持EFC，同時敦促FIFA的管治需要更嚴格和透明。
世界冠軍球會盃在2025年擴大至32隊，並由FIFA及EFC攜手營運，作為雙方將來聯營的短期雛型。假如歐洲球會杯葛，賽事實際上亦無法舉行；而FIFA至今仍未公布2029年世冠盃及女子版賽事的主辦權誰屬。