三大足協斥恩芬天奴售世界盃股權　據報研內部舉行賽事無FIFA參與

歐洲足協（UEFA）、亞洲足球聯盟（AFC）和中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）8月10日（周一）發表公開信，指責國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）擬議出售世界盃商業權益股份的行為，稱其以「欺騙」行為破壞外界信任，要求對事件進行全面獨立的審查。



路透社報道，恩芬天奴此前曾提出一項計劃，將世界盃商業權益分割出售給私人投資者，以籌集約42億美元資金，但其後因遭到足球界反彈而放棄該計劃。

三大足協聲明中表示：「足球的領導地位並非一種資產。當信任因欺騙而破裂，當個人凌駕於賦予其權力的集體之上時，這份責任便已喪失。」歐足協甚至威脅要抵制FIFA的各項賽事，直到其承諾未來不再提出類似方案。

2026年7月19日，美國新澤西州，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，左）與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantio，右）出席世界盃頒獎儀式。（Reuters）

路透社引述消息人士報道，三大足協正研究在內部舉行賽事，令球員可在FIFA身處危機期間繼續比賽。三大足協據指將此次聲明為給恩芬天奴體面下台的機會，後者正尋求明年再次參選。

三大足協亦呼籲進行一項FIFA不參與的獨立調查，以查明導致這起「嚴重判斷失誤」的原因。而國際足協則警告稱，有人正「有組織、持續不斷的」破壞恩芬天奴的領導，並表示任何挑戰其領導地位的行為都必須遵循FIFA的章程和民主程序。