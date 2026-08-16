小馬可斯稱台海若爆發衝突　不會讓美國從菲律賓發動攻擊

菲律賓總統小馬可斯（Marcos Jr.）8月14日重申，假如中國入侵台灣，菲律賓將致力於威懾和維護區域穩定，而不是參與戰鬥。在出席菲律賓外國記者協會主席午宴的問答環節中，小馬可斯強調，不會從菲律賓領土發動任何攻擊。



小馬可斯表示不會從菲律賓發動任何攻擊：

據《菲律賓每日詢問者報》（Philippine Daily Inquirer）報道，當被問到是否會允許美軍從菲律賓基地和領土發動進攻時，小馬可斯表示：「菲律賓無意成為地區內的交戰國，我們對此毫無興趣。我們只關心保衛領土，維護地區和平與穩定。」

小馬可斯又指：「這才是菲律賓真正關心的，也是菲律賓所提倡的，更是菲律賓所支持和認可的。允許從菲律賓境內對任何人發動攻擊都違背了這一政策。因此，我們將堅持這一政策，因為我們所做的一切，都是為了維護該地區的和平與穩定。」

小馬可斯強調，美國和其他國家要如何加強該地區的威懾力，最終將由各政府自行決定。

小馬可斯表示：「其他國家採取什麼行動，菲律賓其實無法左右。所以，美國或任何其他國家採取什麼行動，都屬於他們的內政，是他們處理自身外交政策的方式。」

報道指，小馬可斯的這番話重申了他過往的立場，即菲律賓無意捲入中台衝突。

2026年7月27日，菲律賓馬尼拉，總統小馬可斯（Marcos Jr）在眾議院發表第五次國情咨文。（Reuters）

報道引述馬可斯指，一旦台灣局勢升級，菲律賓將無可避免地受到影響，尤其是當有近20萬菲律賓人在台灣工作和生活。