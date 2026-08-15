菲律賓漁夫捉章魚反被抓　觸手纏臉差點無法呼吸　奮戰脫險｜有片

菲律賓一名漁夫日前出海捕魚時捕到一隻章魚，沒想到獵物突然反客為主，八條觸手死死纏住他的頭部，其中一條甚至用吸盤堵住嘴巴，讓他差點無法呼吸。為了脫身，這名漁夫趕緊抓起一截竹竿猛敲章魚，驚險過程全被影片錄了下來。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，7月10日，塞凡特斯（Jesser Cervantes）在巴拉望省（Palawan）普林塞薩港（Puerto Princesa，又譯公主港）附近海域乘坐一艘小木船捕魚。當他把章魚拉出水面後，原本看似落網的獵物卻突然瘋狂地撲向他的臉，讓他措手不及。

菲律賓一名漁夫日前出海捕魚時捕到一隻章魚，沒想到獵物突然反客為主，八條觸手死死纏住他的頭部，讓他差點無法呼吸。（《紐約郵報》影片擷圖）

影片中可以看到，章魚的觸手迅速纏上塞凡特斯的頭部，他試圖用手把牠扯下來，卻怎麼也甩不掉。

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章魚不斷揮動觸手，強力吸盤緊緊黏住他的皮膚，甚至一度覆蓋他半張臉。

眼看呼吸受到影響，塞凡特斯只好拿起一截削尖的竹竿，不斷敲打章魚，試圖迫使牠鬆開。經過一番「人魚大戰」後，章魚終於離開臉部，塞凡特斯趕緊趁機將牠丟回海裏，在船上大口喘氣。

塞凡特斯事後心有餘悸地說，這隻章魚非常難對付，

牠差點把我的臉撕下來。

而這隻章魚之所以能牢牢黏在塞凡特斯的臉上，是因為牠的觸手有著強力吸盤，每個吸盤都能形成近似真空的密封效果。而且章魚的神經系統高度分散，讓牠們能靈活控制各個觸手，所以一旦章魚纏上某樣物品，要把牠扯下來可不是件容易的事。

不少網友看了影片也紛紛留言回覆，有網友半開玩笑地說：

「真是謝謝你，我本來已經沒有做惡夢的題材了。」



也有網友說章魚鍥而不捨的攻擊，讓他想到前妻的離婚律師。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】