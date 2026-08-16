美國印第安納州遇強風暴及洪水　至少6死包括一名四歲男孩

美國印第安納州官員8月15日（周六）表示，強風暴和洪水已造成當地至少6人死亡，其中包括一名4歲男孩。印第安納州緊急行動中心稱，除這名男孩外，另有3名女性和2名男性喪生。



綜合路透社及美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報道，印第安納州州長布勞恩（Mike Braun）表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已批准該州提出的總統緊急狀態宣言申請，為聯邦援助鋪平道路。

印第安納州中部大片地區周六發布山洪暴發預警和警報。目前為止，受災最嚴重的地區集中在從咸美頓縣（Hamilton County）到印第安納波利斯（Indianapolis）北部郊區的沿河走廊。

2026年8月15日，美國印第安納州諾布爾斯維爾，因連日暴雨導致水位暴漲的懷特河。（Reuters）

美國國家氣象局報告稱，部分地區兩天內降雨量逾28厘米。懷特河在安德森和諾布爾斯維爾社區的水位則超過24英尺（約7.3米），超過1913年創下的紀錄。

美國國家氣象局預報員預計，懷特河將於周六晚間在印第安納波利斯地區達到峰值，國民警衛隊的車輛也參與了救援工作。印第安納波利斯消防局發言人表示，截至周六下午早些時候，已有91人和45隻寵物獲救。