美國印第安納州遇強風暴及洪水 至少6死包括一名四歲男孩
撰文：張涵語
出版：更新：
美國印第安納州官員8月15日（周六）表示，強風暴和洪水已造成當地至少6人死亡，其中包括一名4歲男孩。印第安納州緊急行動中心稱，除這名男孩外，另有3名女性和2名男性喪生。
綜合路透社及美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報道，印第安納州州長布勞恩（Mike Braun）表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已批准該州提出的總統緊急狀態宣言申請，為聯邦援助鋪平道路。
印第安納州中部大片地區周六發布山洪暴發預警和警報。目前為止，受災最嚴重的地區集中在從咸美頓縣（Hamilton County）到印第安納波利斯（Indianapolis）北部郊區的沿河走廊。
美國國家氣象局報告稱，部分地區兩天內降雨量逾28厘米。懷特河在安德森和諾布爾斯維爾社區的水位則超過24英尺（約7.3米），超過1913年創下的紀錄。
美國國家氣象局預報員預計，懷特河將於周六晚間在印第安納波利斯地區達到峰值，國民警衛隊的車輛也參與了救援工作。印第安納波利斯消防局發言人表示，截至周六下午早些時候，已有91人和45隻寵物獲救。
小馬可斯稱台海若爆發衝突 不會讓美國從菲律賓發動攻擊貝森特：美國進一步經濟打擊伊朗 美媒猜測五大可能措施美國對加拿大新關稅將生效 兩國據報無達成協議迹象 分歧仍巨大美國航空飛機誤用相同航班號險相撞 空管及時化解：從業25年未見