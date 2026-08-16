紐時：特朗普政府深陷伊朗戰爭泥潭 亞洲盟友憂其無精力兼顧印太
撰文：張涵語
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《紐約時報》8月15日（周六）報道指，在特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府仍持續將注意力集中於伊朗戰爭之際，美國一眾亞洲地區盟友開始擔心，一旦印太地區爆發衝突，美國可能會無瑕兼顧。
報道指，美國在亞太地區的盟友認為，伊朗戰爭已給美國帶來巨大的干擾及資源消耗。美國的關鍵武器，尤其是該國的防空攔截器，正面臨短缺，導致美方已一定程度上無暇顧及其他衝突。
特朗普政府此前曾表示不會在亞洲地區進行讓步，但同時亦指盟友需要增加自身的國防開支，並應努力將自身軍隊與美國軍隊融合。但美國防部副部長科爾比（Elbridge Colby）8月10日在馬尼拉發表講話時，也警告盟友「不要徒勞地試圖排擠或取代我們」。
報道認為，美國政府一直缺乏針對東南亞地區的經濟願景，因為民主黨和共和黨政治人物都放棄了總統奧巴馬（Barack Obama）力推的環太平洋貿易協定。
曾在拜登（Joe Biden）政府時期擔任國家安全委員會成員的瑞普-霍伯（Mira Rapp-Hooper）表示，「儘管東南亞國家不希望陷入美中大國衝突的漩渦，但他們仍然希望美國能夠成為制衡中國的有力力量。」
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