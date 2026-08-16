美國海上封鎖停止伊朗進口汽油　德黑蘭正研究汽油供給配額方案

伊朗議會能源委員會發言人塞帕萬德（Reza Sepahvand）8月15日（周六）向伊朗勞工通訊社（ILNA）表示，由於美國海上封鎖，伊朗實際上已經停止進口汽油。而伊朗也正在考慮一項提案，擬向每人每月分配30公升汽油配額，該配額可轉讓和交易。這是伊朗正在審查的三種汽油供應管理方案之一。



伊朗國際（Iran International）報道，塞帕萬德表示，「現在我們面臨海上封鎖，汽油進口已經停止。」他警告稱，如果實施擬議的燃料分配計劃，可能會迫使政府以後以國際和波斯灣離岸價進口汽油，這將增加成本和預算赤字。

2026年8月10日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

塞帕萬德指，伊朗每天生產1.3億公升汽油，而消費量為1.37億公升。他說，「即便如此，我們仍然面臨燃料供應問題。」

伊朗能源優化組織負責人伊斯法哈尼（Saghab Esfahani）周六透露，伊朗擬議的汽油供應方案有三種：方案一是汽油價格不變，但汽油供應量上限為1.21億公升，用完後停止供油。

方案二是將每日生產的1.21億公升汽油分配給車輛，任何需要超過配額的人都必須按市場價格購買。而方案三是向民眾分配汽油配額，每人每月30公升，配額可以轉讓、購買和出售。