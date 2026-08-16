高市上任10月訪11國　日媒：鞏固外交關係應對中國

日本首相高市早苗自去年10月上任以來已訪問11個國家，並重點關注美國等盟友，以及志同道合的東南亞夥伴。日本媒體分析，這些訪問旨在鞏固與這些國家的雙邊關係，以應對中國對日本日益激烈的批評。



《日經新聞》報道，高市在上任的首10個月內出國八次，共走訪11個國家，包括六個亞洲和大洋洲國家、三個歐洲國家，以及美國和南非。

這八次出訪行程中有四次與東盟和二十國集團（G20）峰會等國際會議有關。高市在出席這些會議前後，訪問了美國、越南、澳洲、韓國、英國、意大利和印度七國，而這些國家都是日本的盟友或志同道合的夥伴。

外交消息人士透露，由於高市在國際關係方面經驗有限，她正優先同與日本立場相同的國家發展關係。

今年5月訪問越南期間，高市公布了新版「自由開放的印太地區」的願景，這一構想由日本時任首相安倍晉三於10年前首次提出。

為應對中東戰事，高市還推出以東南亞為核心的「亞洲能源安全合作倡議」（POWERR Asia）。日本計劃為這項倡議提供100億美元（約785億港元）資金支持，重點深化與東京關係密切的國家之間的聯繫。

2026年6月10日，日本首相高市早苗（右）和馬來西亞總理安華·易卜拉欣（左）在東京首相官邸舉行雙邊會晤後，共同發表記者會。 （Reuters）

報道指出，這些合作項目着眼於中國，在北京通過貿易和經濟援助對各國施加影響力之際，日本正試圖抗衡中方的激進外交攻勢。

為日越合作優先重點

去年11月，高市在國會答詢中提出「台灣有事」論，即如果台灣有事，可能構成日本可行使集體自衛權的存亡危機事態。這番話引起中國強烈不滿，中日關係急劇惡化。

北京指責高市政府奉行新軍國主義，並積極爭取國際社會對這一立場的支持。中國外交部長王毅今年6月訪問蒙古期間，雙方發布一份聯合公報，譴責一切形式的法西斯主義和軍國主義。

王毅訪問蒙古前幾天，日本外長茂木敏充剛剛在東京會見蒙古外長巴特策策格（Battsetseg Batmunkh），商定強化兩國的特別戰略夥伴關係。

今年5月至6月間，中國也分別在與巴基斯坦、緬甸和孟加拉國的聯合聲明中，寫明反對任何復興軍國主義的企圖，有關措辭顯然劍指日本。

面對中國聯合友好國家加強施壓，日本正持續通過不同渠道反駁中方觀點。

共同社6月引述外交消息報道，中國與巴基斯坦表明反對「軍國主義捲土重來的圖謀」後，日本政府通過日本駐巴基斯坦大使館向巴方傳話，強調日本堅持專守防衛方針，作為和平國家的發展道路並未改變。

據報道，巴方對日本作為和平國家的立場表示理解。巴基斯坦向來親日，但同時與中國保持密切關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

