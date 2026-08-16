美國據報5月曾繞過伊朗談判代表　聯絡革命衛隊總司令

據Axios於8月16日（周日）獨家報道，由於無法確信伊朗談判代表議長卡利巴夫和外長阿拉格齊是否對協議有決定權，美國曾於5月中旬繞過談判代表，直接與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高層接觸，打破外交慣例。



報道指，美國此前5月試圖與伊朗達成結束戰爭的協議，但擔心他們的決定會被伊朗伊斯蘭革命衛隊否決，華府官員採取非常規做法，直接秘密與伊拉克庫爾德斯坦地區總統巴爾扎尼（Nechirvan Barzani）接觸，後者同時為美國和伊朗革命衛隊領導人所信任。

2026年7月27日，伊朗德黑蘭一棟建築物上的廣告看板，畫有美國總統特朗普（Donald Trump）的頭像。（WANA via REUTERS）

據悉，時任美國情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在5月10日左右聯繫了巴爾扎尼，後者隨後成功與革命衛隊總司令瓦希迪（Vahidi）通話。瓦希迪後向美方確認，革命衛隊完全支持伊朗官方代表的立場，並傾向透過談判解決危機。

報道指出，事件反映出華府當下以及未來談判的關鍵難題，即確保與有決策權的一方進行談判，以及尋找雙方均信任的調解人。

目前，美國與伊朗的溝通主要透過巴基斯坦和卡塔爾進行，但並無實質進展。