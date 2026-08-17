美航母林肯號被指環境惡劣糧水短缺　士兵家屬呻：五個月爆瘦30磅

正在中東支援伊朗戰事的美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln），因連續執行任務逾260天未曾靠港，被曝光艦上生活條件惡劣。有士兵因不堪壓力企圖跳海；另有士兵家屬控訴艦上糧水短缺。兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）也面臨類似困境，有士兵家屬指出，船上長期缺乏食物與基本物資，導致其親屬在中東支援的短短五個月內，體重驟降30磅。



英國《衛報》通過訪問3個親人均有在涉事船艦上服役的軍人家庭，披露服役士兵面臨的生存問題。一名母親表示，兒子正在「林肯號」上服役，稱軍方「不給他吃飯，也不提供乾淨的水源，生活條件也很糟糕。」

2026年2月27日，美國中央司令部發布圖片中，可見林肯號航空母艦上陳列導彈。（Getty）

另有一名30多歲的女性指出，在「林肯號」上服役的胞弟通過簡訊與自己聯繫，批評艦上水源質素差，他在簡訊上直言「飲用水的質素已經差到無法供人飲用，甚至迫使軍方拆除航母上的飲水設備」，此外，她還稱胞弟在艦上因糧食短缺「爆瘦20磅」。

綜合外媒報導，一名在的黎波里號服役的女兵寄照片給家人，畫面顯示餐盤內僅有一小份碎肉絲與粟米餅。類似情況也出現在林肯號，士兵分享的午餐僅有水煮胡蘿蔔、乾肉餅與加工肉片。（X@sentdefender）

另有一名士兵母親指出，兒子在兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）上服役的五個月中瘦了30磅，並還展示兒子登艦前後的照片，報道指對方登艦後身形消瘦。這名母親稱兒子給自己發簡訊說「失去相當多的體重」，「我快沒力氣了，已經精疲力盡了」，還強調「只要有機會就會吃點東西，每當有人分到的食物比平常多時，我們都會分享。」

綜合外媒報道，一名在的黎波里號服役的女兵寄照片給家人，畫面顯示餐盤內僅有一小份碎肉絲與粟米餅。類似情況也出現在林肯號，士兵分享的午餐僅有水煮胡蘿蔔、乾肉餅與加工肉片。（X@sentdefender）

特朗普政府否認環境惡劣說法 民主黨加大施壓要求交代

在諸多質疑下，特朗普14日被問及士兵家屬是否擔憂船艦上環境時，他表示否認，稱「他們並不擔心」，並指林肯號的部署已進入第九個月，「遠遠不夠長」。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）也否認士兵家屬擔憂，稱林肯號上的實際狀況「完全被誤解」。

2026年4月18日，美國海軍公布航空母艦「亞伯拉罕·林肯號」（USS Abraham Lincoln）和兩棲攻擊艦「的黎波里號（USS Tripoli）」新鮮餐食的照片，以反駁有關兩艘軍艦上糧食短缺的傳聞。（X@USNavy）

不過胞弟在「林肯號」上服役的女性家屬對此表示批評，稱官員否認這些身處惡劣環境士兵的遭遇與痛苦，甚至「反口稱他們是騙子」令自己感到憤怒。

民主黨籍參議員加列戈（Ruben Gallego）則將「林肯號」爆發的諸多問題，歸咎於特朗普在缺乏充足準備下倉促推進伊朗戰事，以及共和黨政府整體領導無方所致，強調「沒有做好準備，沒有規劃如何退出，也沒有真正理解戰爭如何升級」。