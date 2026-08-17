美軍：林肯號上心理問題個案 為11艘現役航母中最少
撰文：蕭通
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正在中東支援伊朗戰事的美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln），已累計逾200天未停靠港口，有報道指部份官兵心理健康出現困擾，且艦上生活條件惡化。美國中央司令部總司令庫珀（Brad Cooper）於8月16日表示，在海軍現役的11艘航空母艦中，林肯號的心理健康病例最少。
庫珀本月初起訪問中東多國，至15日曾登艦造訪林肯號。庫珀16日在社交平台發文，讚揚林肯號船員的韌性及團隊合作精神令人驚嘆，宣稱在美國海軍現役的11艘航空母艦中，林肯號目前與心理健康相關的病例數量最少。
但他承認，「但這並不意味著一切都很完美……長時間的海上服務並不適合所有人。它極具挑戰性和艱辛，我們每個人，包括我，應對壓力的方式都不同。」庫珀也讚揚該艦領導層，指他們把官兵們的心理健康問題放在首位。
針對林肯號上的狀況，民主黨議員已要求軍方說明，稱對船上5,000人的狀況表示憂慮。有報道稱，曾有船員試圖跳海自殺。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前否認報道，指責內容歪曲實際情況。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於14日也被問到， 林肯號在海上部署的時間是否過長，他當時稱，「不，時間還不夠長」。
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