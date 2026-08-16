美航母林肯號被指環境惡劣有士兵想跳海　中央司令部司令前往視察

美國中央司令部（Centcom）司令庫珀（Bradley Cooper）8月15日視察了美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。據美媒報道，「林肯號」自2025年11月起，已在中東執行任務超過260天，早前有報道指艦上環境惡劣，淋浴間發霉與食物出現腐爛，以及有部份海軍士兵試圖跳海。代理海軍部長高雄（Hung Cao）14日宣布，「林肯號」航母將返回美國，惟並未提供具體返國日期。



據《國會山報》（The Hill）報道，美國中央司令部15日就庫珀到訪發表聲明，表示負責指揮對伊戰爭的庫柏將軍這次訪問「林肯號」航母是其為期10天訪問行程的一部分，其他訪問行程包括巴林、伊拉克、以色列、約旦、沙特阿拉伯和阿聯酋。

2025年8月18日，圖為美國中央司令部司令庫珀（Bradley Cooper）。（網絡圖片）

庫柏在聲明中表示：「林肯號航母打擊群是一支由傑出的美國人組成的強大團隊，他們為自己取得的一切成就感到無比自豪。歷史將會銘記此次部署，將其視為現代史上作戰強度最高、影響最深遠的行動之一。」

中央司令部指出，該艦官兵完成了「數千次戰鬥飛行，以支援『史詩狂怒行動』（Epic Fury）、區域安全任務以及美國對伊朗的持續海上封鎖」。

該艦5000名水兵和海軍陸戰隊員最初預計部署將於今年5月結束，但由於海軍代理部長高雄表示任務「需要」，部署期限延長至目前。

代理海軍部長高雄宣布，林肯號航母將按計劃輪換返回母港，由喬治華盛頓號航母（USS George Washington ）接替位置。他聲稱，媒體有關林肯號航母狀況的報道試圖將「我們的戰士描繪成受害者」。

自從有關艦上環境惡劣的報道出現以來，國會內的民主黨人已就船員的身心狀況以及聯邦政府的應對措施展開調查。

2026年7月31日，在與伊朗的持續衝突中，一架隸屬美軍第151攻擊戰鬥機中隊的 F/A-18E 超級大黃蜂戰機從航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）的飛行甲板上起飛。（Reuters）

8月13日，來自亞利桑那州的民主黨參議員Ruben Gallego也加入康涅狄格州民主黨參議員Richard Blumenthal的行列，要求兩黨代表前往探視林肯號。