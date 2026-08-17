美國大幅收緊H-1B簽證政策　中國與印度科技人才選擇回流本國

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府2025年大幅提高H-1B簽證的申請難度及費用，讓美企招募並留住外籍員工的過程變得極其昂貴且充滿不確定性。加上美國科技業近期就業環境惡化，不少公司因為AI進行裁員或凍薪，導致大量來自印度和中國的科技人才離開美國返回自己國家。



新加坡《海峽時報》（Straits Times）8月17日報道，特朗普政府去年提議對H-1B新申請收取高達10萬美元的費用，後該政策遭聯邦地區法院推翻。但目前政府又開始提議從9月起，對H-1B簽證延期和續簽徵收4000美元（約3.1萬港元）附加費。

此外，由於就業市場低迷以及企業內部基於AI的重組，裁員和凍結招聘已成為普遍現象。 Meta、Visa、亞馬遜及多間大型科技公司已經裁員數千人，其中包括許多美國人。

2025年9月22日，圖為路透社設計圖片，其中可見一張H-1B簽證申請表於印度和美國的國旗。（Reuters）

印度和中國公民是H-1B簽證持有者中人數最多的群體之一，分別佔總數的約70%和12%，而他們當中大多數人都在科技業工作。

2025年9月26日，圖為美國H​​-1B簽證申請表和多間美國科技公司的標誌，背後是美國國旗。（Reuters）

根據人才諮詢公司Xpheno的數據顯示，2025年約有15,100名印度專業人士返回印度，2024年這一數字為9,800人。而2026年已有約7,300人返回印度。雖然目前尚無返回中國的專業人士人數的相應估算數據，但中國教育部的數據顯示，2025年有53.6萬名海外留學生畢業後返回中國，比上年增長8.3%，這似乎也代表追逐美國夢的吸引力對中國留學生正逐漸減弱。