英國貓咪走失十年在主人30歲生日當天歸家　住灌木叢中被當流浪貓

一隻英國虎斑貓查理（Charlie）2016年隨主人搬到新地區後便走失。儘管其主人花了幾個月時間尋找它，卻始終沒有找到任何線索。然而在這隻貓在失蹤整整十年後，適逢主人露西（Lucy）30歲生日當天歸家。它被發現棲息在灌木叢中，甚至被人當成是流浪貓。但最終通過獸醫交還給它的主人。



英國廣播公司（BBC）報道，2016年，當時三歲的虎斑貓查理隨主人露西和漢娜羅伯遜（Hannah Robertson）搬到威爾斯的阿伯卡恩（Abercarn）後不久便走失。

露西說，儘管當時她四處打聽，並在Facebook上發布了尋貓啟事，但始終沒有查理的消息。她說，「這太讓人心碎了。我們害怕她被撞倒了，或者她已經不在了。」

但7月29日，漢娜羅伯遜接到阿伯卡恩一家獸醫診所的電話，得知查理被找到了。一位住在附近的居民發現查理住在灌木叢中，然後將查理送到獸醫那裏。獸醫根據它身上晶片上的號碼聯繫了漢娜。

一隻英國虎斑貓查理（Charlie）2016年隨主人搬到新地區後便走失。然而在這隻貓在失蹤整整十年後，適逢主人露西（Lucy）30歲生日當天，被發現棲息在灌木叢中，並最終通過獸醫交還給它的主人。（Lucy Robertson）

漢娜說，獸醫得知這隻貓已經失蹤十年後也「非常震驚」，並稱「（查理）看起來沒甚麼變化。和我們以前拍的照片一模一樣。」目前查理正在適應和其他動物在一起的生活。