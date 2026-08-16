內塔尼亞胡稱英國爲「首個擁核武伊斯蘭共和國」　英政府駁斥

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）近日受訪時稱英國為「英國伊斯蘭共和國」（the Islamic republic of Britain），他還將英國描述為「第一個擁有核武器的伊斯蘭共和國」（first Islamic republic to get a nuclear weapon）。英國外交部反駁指：「這些言論完全不可接受，我們已就此事向以色列政府提出交涉。」



英國《衛報》8月14日（周五）報道，內塔尼亞胡在接受以色列軍方電台採訪時發表上述言論。

內塔尼亞胡在訪談中稱英國為「英國伊斯蘭共和國」：

內塔尼亞胡在訪談中表揚記者蘭道夫·邱吉爾（Randolph Churchill，前首相邱吉爾之子）半個多世紀前對以色列的正面報道，然後表示：「你去今天的英國，也就是所謂的「英國伊斯蘭共和國」，找找看。」

主持人沒有反駁內塔尼亞胡的言論，而是質疑他是否在地針對英國，問道：「難道整個歐洲不都是這樣嗎？」

內塔尼亞胡的回應更加堅定：「沒錯，但你知道嗎，有人說過第一個擁有核武器的伊斯蘭共和國將會是英國伊斯蘭共和國。」

報道指，自1990年代以來擁有核武器的巴基斯坦，才是首個擁有核武的伊斯蘭國家。

2026年7月22日，英國新任首相貝安德（Andy Burnham）訪問巴斯。（Reuters）

近月來，英國與以色列的關係日益緊張，尤其是在貝安德（Andy Burnham）接任首相之後。在就任首相前不久，他為工黨最初對以色列在加沙採取軍事行動的反應道歉，稱工黨「處理不當」，需要在他的領導下「做得更好」，這標誌英國對中東政策的重大轉向。

7月，他表示將「加大對以色列政府的施加壓力」，包括對個人和實體實施進一步制裁，以及可能禁止與非法定居點進行貨物貿易。

美國副總統萬斯（JD Vance）在2024年總統競選期間，曾發表與內塔尼亞胡類似的言論，稱英國可能成為第一個「真正擁有核武器的伊斯蘭國家」。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）也經常成為包括特朗普（Donald Trump，又譯川普）在內的，海外右翼領導人種族主義攻擊的目標。

2026年6月15日，以色列耶路撒冷，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會，宣布美伊達成停火協議。（Reuters）

代表以色列反對黨，民主黨競選國會議員的Avi Dabush抨擊內塔尼亞胡，指責他在以色列面臨前所未有的全球孤立之際嘲諷一個關鍵盟友。他在網上發文稱：「這就是外交慘敗，以及無法團結世界各國支持我們利益的後果。」