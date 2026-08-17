越南航空客機疑起飛出意外　盤旋2小時後降慕尼黑機場爆胎｜有片

據路透社報道，越南航空（航班號VN34）一架波音787客機，原定飛往河內的航班於15日（週六）在慕尼黑機場起飛後因技術故障折返，航空公司和機場方面均證實這一消息。網上影片可見，這架客機起飛時機尾飄起一大片塵土，而客機似乎曾在空中排放燃油，客機最後折返慕尼黑機場降落時又遇上輪胎爆裂。



越南航空一架波音787客機疑似起飛時發生意外：

據報道，越南航空一架波音787-9夢幻客機在慕尼黑機場起飛時衝出跑道，這架客機其後在空中盤旋了兩個多小時以消耗燃料。

越南航空客機曾在空中排放燃油：

網上影片可見，這架客機降落前曾在空中排放燃油。

越南航空客機急降慕尼黑機場後疑似爆胎：

越南航空的波音客機緊急降落慕尼黑機場時，輪胎似乎爆裂。

2017年3月7日，一架越南航空的波音787-9夢幻客機準備在越南河內內排國際機場（Noi Bai international airport ）降落。（Reuters）

慕尼黑機場表示，飛機降落後無法自行滑行離開北跑道，滯留在跑道上。機場在聲明中稱，這導致北跑道關閉，所有航班改道至南跑道。

越南航空表示，機組人員已遵循所有必要程序，並安全降落在慕尼黑機場。聲明指：「乘客和機組人員均安全，」

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越南航空又指，正與相關部門和各方協調對飛機進行檢查，一旦檢查結果和具體操作方案出爐，將立即發布最新消息。