印度東部神廟電線桿倒塌釀人踩人　至少7死十幾人受傷

印度亞洲新聞社（ANI）8月17日（周一）引述比哈爾邦警方消息報道，印度東部比哈爾邦拉基薩賴鎮（Lakhisarai）阿克薩達姆神廟（Ashokdham Temple）發生一宗「人踩人事件」，起因是一根電線桿倒塌，造成至少7人死亡，十幾人受傷。



一位高級警官庫馬爾（Shivam Kumar）周一向ANI表示，「據說，一根電線桿倒塌，導致有人觸電，引發了踩踏事件。具體原因我們需要核實後才能確定。」

據悉，事發時正值印度Shravan神聖月份，當時大量信徒湧入神廟向濕婆神（Shiva）獻水。十幾人已在事故後被送往醫院接受治療。

比哈爾邦首席部長喬杜里（Samrat Choudhary）在社交媒體上表示，「我對信徒在事故中喪生的消息深感悲痛。我向遇難者家屬致以最深切的慰問。政府已接到指示，確保傷者得到妥善及時的治療。」

印度歷史上曾發生過多宗人群聚集事故，其中包括去年在「摩訶大壺節（Maha Kumbh festival）」上發生的30人死亡事件。當時，數千萬人聚集在聖水中沐浴。