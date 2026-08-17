波斯灣國家據報對美國不滿升溫 正討論是否繼續讓美軍設基地
撰文：官祿倡
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《華盛頓郵報》8月15日引述消息人士指，波斯灣沿岸國家對美國的不滿持續升溫，部份國家開始討論是否還有必要繼續允許美國在境內設立軍事基地。
報道指，沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、科威特和巴林現在都對特朗普政府的政策表示不滿。此外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最近幾週數次威脅伊朗，之後又以談判取得進展為由撤回，令波斯灣沿岸的美國盟國也愈發擔心特朗普缺乏與伊朗達成和平協議的外交能力。
報道引述一名波斯灣沿岸國家的官員指，他們正在為特朗普發動的戰爭付出代價，強調對美國的憤怒達到了自美國和以色列在今年2月聯手襲擊伊朗以來的最高水準。
報道還引述歐洲高官指，沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦近期簽署的共同防務協議，是向美國發出訊號，三國不再依賴美國，而是努力令安全夥伴關係多元化。特朗普16日在社交平台發文，歡迎三國簽署共同防務協議，認為他們表明中東地區正在加強團結，各國將能夠以更切實有效的方式保衛自身。
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