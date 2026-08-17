特朗普政府經濟孤立伊朗擁有五大施壓手段　卻都可能反噬美國經濟

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前說，美國正準備對伊朗實施前所未有的經濟孤立措施，但由於伊朗目前已受到海上封鎖與嚴厲制裁，批評者對此舉能否奏效持懷疑態度。



彭博社分析文章指出，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府確實擁有進一步向德黑蘭施壓的手段，但問題是，這些選項可能會產生反作用，波及美國自身經濟。

2026年7月16日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在美國華盛頓特區國務院發表講話。（Reuters）

美國未透露將採取的具體措施，但一個潛在手段是對為伊朗石油貿易提供融資的中國大型銀行下手。中國購買伊朗超過90%的出口石油，制裁協助這些交易的實體，能直接削減德黑蘭的石油收入。

不過，在美國總統特朗普與中國國家主席習近平預計於9月會晤之際，美國制裁中國企業或金融機構，將進一步加劇兩國緊張關係。限制伊朗原油進入市場，也將推高已處於高位的油價。

美國也可威脅對其他與伊朗有商業往來的實體出台二級制裁措施。這種做法雖能進一步向俄羅斯和中國施壓，但也可能波及伊朗周邊國家的企業和金融機構，包括土耳其等美國合作夥伴。

幫助伊朗把石油所得轉回國內的外匯兌換機構，也是美國可瞄準的目標。但伊朗多年來一直在建立替代渠道，繞開正規金融體系轉移資金。這類措施預料只會促使相關交易轉向新的中間商、其他貨幣或數碼資產。

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美國也可嘗試沒收處於美國司法管轄範圍內的伊朗資產。但這類資產可能有限，且與凍結資產相比，沒收資產在法律和外交層面都更複雜。由於伊朗大量海外財富存放在第三國，華盛頓須得到相關外國政府配合，才能扣押這些資產。

美國還可考慮比海上封鎖更廣泛且全面的措施，即不僅針對個別船隻，而是對支持這些運輸活動的企業、碼頭和其他基礎設施也採取類似行動。

上述手段並非美國的全部選項，特朗普政府可能同時採用其中多種手段，也可能採取完全不同的策略。

不過，彭博經濟研究分析師甘迺迪（Chris Kennedy）認為：「除非總統決定把應對伊朗威脅置於其他所有問題，尤其是中國問題之上，否則任何行動都不太可能使伊朗的戰略考量出現實質改變。」

特朗普政府弱化對伊朗戰爭目標

美媒分析則指出，特朗普政府已進一步弱化對伊朗戰爭的目標，這表明美國可能準備退而求其次，甚至做出大幅讓步。

美國此前為伊朗戰爭制定一系列強硬目標，包括迫使伊朗投降、實現政權更迭、確保伊朗永遠無法獲得核武器、終止伊朗對中東代理組織的支持等。

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然而，副總統萬斯（JD Vance）周四（8月13日）接受霍士新聞（Fox News）採訪時卻只列出兩個目標，第一是確保美國石油和天然氣價格低廉，第二是確保伊朗無法得到核武器。

萬斯首次把能源價格穩定列為戰爭目標，還把伊朗不能得到核武器擺在第二位，引起外界關注。特朗普曾稱，美國人民的經濟困境不會影響他對這場戰爭的考量。

考慮到霍爾木茲海峽在戰事爆發前本來就是開放的，把穩定能源價格列為目標，實際上只是尋求回到戰前狀態。這顯示，特朗普政府似乎準備在遠遠無法實現最初目標的情況下退場。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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