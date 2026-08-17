伊朗黑寡婦20年毒殺10夫奪財　自曝記不清殺多少人　遭判10次死刑

伊朗一名56歲女子阿克巴里（Kolthoum Akbari）坦承在長達20年間，以藥物毒殺至少10名前夫，遭法院判處10次死刑。當局懷疑她實際殺害的人數可能高達12人，她的作案手法是以「臨時婚姻」引誘年長男性，再以酒精、鎮靜劑等藥物下毒，目的是謀取對方的黃金與現金。



據《太陽報》報道，阿克巴里被稱為「黑寡婦」，其連續殺人行徑於2023年曝光。當時她82歲的丈夫巴巴伊（Gholamreza Babaei）死亡後，家屬發現她曾強迫丈夫服藥，進而報警。阿克巴里在偵訊時供稱：

我不知道殺了多少人，可能是13或15個，我記不清楚。

她坦承會先下藥將對方迷昏，再使用毛巾把對方悶死。

伊朗56歲女子阿克巴里（Kolthoum Akbari）被封為黑寡婦，謀殺至少10任前夫 。（圖／翻攝自X）

連殺10夫 遭判10次死刑

阿克巴里出生於馬萊卡巴德村（Malekabad），與第一任丈夫離婚後，便開始她的犯罪生涯。她向第二任丈夫的家屬坦承，她曾遭毆打，之後將工業酒精灌入丈夫口中並將其悶死。由於受害者分散在多個城鎮，使她得以躲避追查多年。目前已有10名受害者家屬選擇「以命償命」的報復性懲罰，另有1名家屬接受伊斯蘭法律規定的血金賠償。

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此案震驚伊朗社會，甚至成為國營電視台節目的角色原型。然而，受害者家屬對於案件在社群媒體上淪為笑柄感到憤怒，一名家屬表示：「這對我們來說是可怕的經歷，因為受害者是我們的父親，我們期待的是迅速的司法正義，而非加深傷痛的玩笑。」

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