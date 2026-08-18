俄外長：促日本勿藉攻擊俄羅斯　轉移國際對其軍事路線注意

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）日前登上南千島群島（日本稱北方四島）的伊圖魯普島（日本稱擇捉島）， 遭日本首相高市早苗提出強烈抗議。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8月17日對此表示，建議日本領導層集中精力處理國內事務，而非對俄進行攻擊。



新華社報道，拉夫羅夫於17日指出，如果日本企圖通過抨擊俄羅斯，以轉移國際社會對其「公然帶有侵略性質的」軍事路線的注意，那麼「我建議他們管好自己的事，他們國內有很多問題需要解決」。

拉夫羅夫又批評，日本試圖聯合與其盟友美國，按照雙方意願「改寫」國際法。他指出，日本企圖逃避自身犯下罪行的歷史責任，當下還在突破憲法約束，謀求拓展自衛隊海外活動，種種動向令人非常擔憂。

2026年8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島）期間，品嘗魚子醬。（Reuters）

報道又指出，針對日方此前的表態，俄外交部曾召見日本駐俄大使武藤顯。日本駐俄大使館回應稱，武藤顯因近日身體不適，無法接受召見。

而在拉夫羅夫17日發表上述評論後後，俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）透露，武藤顯表示「突然感覺好多了，並將於18日前往俄外交部。