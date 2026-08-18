特朗普涉性侵誹謗專欄作家案 上訴再遭最高法院駁回
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）遭專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）指控性侵與誹謗的民事案，繼6月遭聯邦最高法院駁回上訴，特朗普之後再提上訴，要求最高法院重新審視6月的決定。最高法院8月17日作出裁定，駁回此一上訴。
美國媒體報道，特朗普要求最高法院重新審視自身裁決，這種做法罕見，最高法院幾乎從未批准此類請求。而在最高法院6月駁回上訴後，特朗普已於7月向卡羅爾支付約563萬美元，當中包括500萬美元的民事賠償，外加利息。
對於最高法院再度駁回上於，卡羅爾的律師卡普蘭（Roberta Kaplan）17日發聲明，對裁決表示歡迎。
目前，最高法院仍在審理特朗普另一宗涉及卡羅爾的上訴案，2024年被裁定的賠償金額為8,330萬美元。該誹謗案發生在2019年、特朗普首任總統任內，律師提出以「總統豁免權」推翻裁定。
特朗普搬出總統豁免權為性侵案開脱，真的太魔幻了！當總統性侵案敗訴 美國情何以堪？特朗普涉性侵與誹謗專欄作家案上訴失敗 賠償逾4300萬港元特朗普涉性侵誹謗專欄作家案 上訴遭駁回法官下令賠580萬美元美國公開愛潑斯坦文件 疑自殺前致信性侵犯暗示特朗普愛「選妃」