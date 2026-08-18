特朗普涉性侵誹謗專欄作家案　上訴再遭最高法院駁回

美國總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）遭專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）指控性侵與誹謗的民事案，繼6月遭聯邦最高法院駁回上訴，特朗普之後再提上訴，要求最高法院重新審視6月的決定。最高法院8月17日作出裁定，駁回此一上訴。



資料照片：2024年9月6日，美國紐約曼哈頓，作家卡羅爾離開美國第二巡迴上訴法院。此前，美國總統特朗普在該法院請求聯邦上訴法院推翻陪審團所做的500萬美元賠償裁決。該裁決認定特朗普對卡羅爾犯有性侵和誹謗罪，卡羅爾指控特朗普近30年前強姦了她。 （Reuters）

美國媒體報道，特朗普要求最高法院重新審視自身裁決，這種做法罕見，最高法院幾乎從未批准此類請求。而在最高法院6月駁回上訴後，特朗普已於7月向卡羅爾支付約563萬美元，當中包括500萬美元的民事賠償，外加利息。

對於最高法院再度駁回上於，卡羅爾的律師卡普蘭（Roberta Kaplan）17日發聲明，對裁決表示歡迎。

目前，最高法院仍在審理特朗普另一宗涉及卡羅爾的上訴案，2024年被裁定的賠償金額為8,330萬美元。該誹謗案發生在2019年、特朗普首任總統任內，律師提出以「總統豁免權」推翻裁定。