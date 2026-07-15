特朗普涉性侵與誹謗專欄作家案上訴失敗 賠償逾4300萬港元
撰文：林嘉敏
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美國總統特朗普（Donald Trump）早前遭專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）控告性侵與誹謗的民事案件，特朗普在最高法院上訴失敗後，於7月13日向卡羅爾賠償逾560萬美元（約4390萬港元）。
據法庭文件披露，金額包括500萬美元（約3920萬港元）判決賠償金與相關利息，自2023年該案首次判決以來，這筆資金一直存放於該帳戶。目前，雙方律師及卡羅爾本人均已證實收款。
卡羅爾現年82歲，於2019年指控特朗普在1996年對她實施性侵，特朗普全程否認指控。直至2023年5月，紐約法院裁定特朗普性侵、誹謗罪名成立，判賠500萬美元。特朗普隨後歷經上訴、申請最高法院介入，今年6月29日最高法院駁回其上訴，案件定讞。
特朗普方面一直不認罪，聲稱該案件是民主黨資助的騙局，呼籲終止政治迫害。
另外，在2024年的審判中，曼哈頓聯邦法院裁定，特朗普任總統期間針對卡羅爾發表誹謗言論，需賠償8330萬美元（約6.5億港元）名譽損失，該案的上訴程序仍在進行中。
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