特朗普涉性侵誹謗專欄作家案　上訴遭駁回法官下令賠580萬美元

美國總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）此前遭專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）控告性侵與誹謗，兩案經陪審團判決敗訴，特朗普其後提起上訴，其中一案最高法院上週拒絕受理，美國聯邦法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）7月8日裁定，特朗普應即支付卡洛爾580萬美元（約4545萬港元）賠償金外加利息。



美聯社報道，法官下令不到一小時，特朗普就提交了上訴文件，但第二巡迴上訴法院法官Eunice C. Lee於周三晚拒絕發出緊急命令阻止付款。原陪審團2023年裁定特朗普敗訴後，特朗普將500萬美元存入託管帳戶，經最高法院維持原判後，連利息增至580萬美元。

陪審團認定特朗普1996年在曼哈頓一間豪華百貨更衣室襲擊卡羅爾，並在她2019年回憶錄公開此事後誹謗她。特朗普否認認識卡羅爾，稱指控為假、「她不是我的菜」，並指對方有政治動機及藉此賣書。紐約州修法允性侵倖存者就陳年舊案起訴後，卡羅爾遂提訴。

資料照片：2024年9月6日，美國紐約曼哈頓，作家卡羅爾離開美國第二巡迴上訴法院。此前，美國總統特朗普在該法院請求聯邦上訴法院推翻陪審團所做的500萬美元賠償裁決。該裁決認定特朗普對卡羅爾犯有性侵和誹謗罪，卡羅爾指控特朗普近30年前強姦了她。 （Reuters）

法官在備忘錄中指特朗普「拖延此案多年，是時候『秉公執法』、支付判賠金了」。卡羅爾的律師向法院陳詞稱「此案該結束了」，她已等了三年。第二巡迴法院法官Denny Chin早前在8300萬美元（約6億5000萬港元）誹謗案中曾指出，特朗普多年持續攻擊令卡羅爾遭受騷擾、死亡威脅，「毫無悔意」。

特朗普另就2024年曼哈頓陪審團裁定的8300萬美元誹謗賠償上訴，該案仍在進行中。特朗普律師稱將繼續上訴，並指控政治對手利用司法系統對付他。

現年82歲的卡羅爾，曾任記者及專欄作家。她指控特朗普於1996年在紐約一家百貨公司的試衣室中性侵她。至於另一案，她指控特朗普在2019年誹謗她，當時她首度公開控訴特朗普性侵。