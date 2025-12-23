美國公開愛潑斯坦文件　疑自殺前致信性侵犯暗示特朗普愛「選妃」

美國12月23日繼續公開已故富豪、淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的多份文件相關文件接近3萬頁，其中不少內容經塗黑，此外還有數十段影片。一份愛潑斯坦在獄中身亡前，他在寫給因性侵數百名運動員被裁有罪的體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar）的信中提及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），稱特朗普喜歡在年輕美女經過時，喜歡「抓走（grab snatch）」她。



英國《衛報》報道，這封經披露的手寫信中可見寫信人落款為愛潑斯坦，信件在愛潑斯坦於獄中身亡的同月被寄出，當時正值特朗普的首個總統任期，並且信件中提及「我們的總統」，信內寫到：「我們都關心年輕女孩，並希望她們能充分發揮自己的潛力，我們的總統也同樣喜愛年輕、純真的女孩」，之後又寫，「他（總統）喜歡抓走她，而我們則在系統內的食堂中，結束抓取食物」。

信的結尾處，愛潑斯坦寫道：「人生並不公平」。信件郵戳日期為2019年8月13日，時間正值愛潑斯坦獄中去世的三天後，由愛潑斯坦監禁地紐約大都會懲教中心寄往亞利桑那州一所聯邦監獄，收件人為被收押的監犯拿薩。另外一份文件指出，一名聯邦調查局人員接到調查組成員電話，指涉事信件被退回給寄信人，原因是收件人「已不在該地址」。

監獄的工作人員有權查閱和檢查寄出郵件，這可能導致郵件延誤。目前尚不清楚監獄官員為何允許這封信寄出，以及延誤的具體原因。此外，另有日期為2020年7月31日的文件披露，FBI要求專業人員做筆迹鑒定，以確認信件是否由愛潑斯坦本人所寫。

2025年12月22日，圖為美國司法部公開的愛潑斯坦文件中，一封致信犯有性侵罪的體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar），落款為愛潑斯坦的信寫到，總統喜歡捉走女性。（X@EdKrassen）

美國司法部12月22日發表聲明，指今次公布的部份文件包含針對特朗普的「不實且聳人聽聞的指控」，「這些指控毫無根據、純屬虛假。若有絲毫可信度，它們早該被用作攻擊特朗普總統的武器了。」

2025 年 12 月 19 日，路透社將美國司法部發布的愛潑斯坦文件列印並排列拍攝，當中有長達116頁的法庭文件被全部塗黑。（Reuters）

美媒此前報道，愛潑斯坦在獄期間曾致信納薩爾，但信件內容未予公開。這封信在愛潑斯坦去世數周后，由調查其自殺事件的監獄官員發現。目前尚不清楚納薩爾與愛潑斯坦是否存在關聯。

拿薩因涉嫌性侵156位女性在2018年1月的密歇根州首府蘭辛市被裁入獄40至175年，此案是美國體育史上最為轟動的性侵案，該案在2016年8月被曝光。