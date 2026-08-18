特朗普稱金正恩已回覆他的對話請求　讚對方一直很尊重自己

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，朝鮮領導人金正恩已對他伸出的橄欖枝做出回應。



特朗普此前在社媒平台宣佈下令大幅縮減與美國傳統盟友韓國的聯合軍事演習，並再次強調他與金正恩關係非常好。這是特朗普去年重返白宮後首次下令縮減美韓軍演。

2026年8月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見16歲的救生員威廉斯（Ryder Williams）時發表講話。（Reuters）

彭博社報道，特朗普8月17日（周一）在白宮橢圓形辦公室，被記者問及金正恩是否回應了他釋出的善意，他說「回應了」，但沒有多做說明。

特朗普稱，這是「非常正面」的進展。他說：「金正恩一直非常尊重我。我懂他，他也懂我。」

白宮拒絕提供更多細節。

前一天，特朗普在Truth Social發文說，他已要求戰爭部大幅縮減美國與韓國的聯合軍演規模。他稱，這些軍演「耗資巨大」，其中很大一部分由美國負擔，同時對朝鮮釋放出「完全不恰當和敵對的信號」。他說，現在取消演習已經太晚，因此他已指示戰爭部長赫格塞斯大幅減少聯合軍事演習。

這一舉措被解讀為釋放重啟美朝首腦外交的信號，也可能是對韓國施壓，回應首爾未積極響應美國對伊朗戰爭的支援要求以及對美投資進展緩慢。

韓國總統府回應稱，韓國一直同美國就維持堅實聯合防衛態勢和聯合演訓保持緊密協調，韓方也將在緊密協作的基礎上，「為推動外交解決做出必要努力」。

板門店特金會：圖為2019年6月30日，美國時任總統特朗普在韓朝邊境非軍事區板門店與朝鮮領袖金正恩會面。圖為兩人「企定定」握手，供在場記者拍照。（Reuters）

特朗普近期頻頻向平壤示好。8月15日，他在社媒上傳2019年韓朝美領導人在板門店會面的照片，強調「金正恩和我相處得非常好」；17日又再說一次，還宣佈縮減美韓聯合軍演。外界因此關注，特朗普是否要為伊朗戰爭結束後重啟美朝首腦外交鋪路。