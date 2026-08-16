普京致電金正恩強調對日鬥爭情誼　將擴大所有領域合作

2026年8月15日是朝鮮解放81周年紀念日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）早前向朝鮮領導人金正恩致賀電，稱俄朝關係根植於二戰期間共同對抗日本侵略的鬥爭經歷，雙方合作今後將繼續向「所有領域」擴大。金正恩15日回電重申朝俄關係深化，希望兩國延續共同鬥爭的歷史和友誼傳統。



路透社引述朝中社報道，俄羅斯「帕拉達」號軍艦於15日抵達朝鮮元山港，進行與朝鮮解放紀念日相關的友好訪問。朝鮮地方官員和俄羅斯大使館工作人員迎接了該軍艦。

2026年8月14日朝鮮解放日，朝鮮領導人金正恩攜女兒金朱愛（又譯金主愛）和妻子李雪主前往位於平壤的革命烈士陵園。（Reuters）

適逢普京8月13日到訪與日本存在領土爭議的島嶼南千島群島（日本稱北方四島），引發日方抗議。日本首相高市早苗隨後稱普京的訪問「冒犯日本人民的感情，絕對不可接受。使兩國中長期關係的修復更加困難」。

內地傳媒《觀察者網》15日報道分析指，俄方近日舉措正向日本發出政治信號，一方面將領土爭議進一步「現實化」，另一方面是俄朝爭奪東北亞的二戰歷史解釋權，同時向日本展示來自俄朝兩國的共同安全壓力，而不再是「北方領土問題」和「朝鮮導彈威脅」兩個獨立的安全問題。

2026年8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島）。（Reuters）

過去雖然俄羅斯官員接連訪問過南千島群島，但普京本人都未曾親自踏足。共同社分析指，有觀點認為是普京政府不想把日俄簽署和平條約的大門完全關死，為談判之路留下一定餘地，但普京此次的到訪意味着俄羅斯已拋卻這種對日顧慮。