特朗普上載與金正恩「黑面」合照　重申雙方關係良好

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日在社交平台上載以前與朝鮮領袖金正恩的合照，再次重申與對方關係良好。



韓聯社16日報道，特朗普在自家社交平台Truth Social公開自己在2019年於板門店與金正恩會面的照片，並附上「即使他們在照片中的樣子不友善，但亦有不少大家微笑的場面，稱自己和金正恩非常友好」的句子。

白宮多次表示，特朗普仍對在沒有任何前設條件的情況下，與金正恩對話持開放態度，惟朝鮮與俄羅斯加強經濟、外交及軍事合作，因此美朝領袖能否再次會面仍屬未知之數。

特朗普和金正恩曾在新加坡、越南及板門店三度會面，並在板門店會面時，特朗普曾短暫踏足朝鮮領土，創下美國在任總統的先河。而特朗普曾在6月上載與金正恩首度會面的照片，惹來外界對他或有意重新恢復與對方個人外交的猜測。

特金會回顧：特朗普與金正恩2018年6月12日在新加坡舉行「特金會」，二人有講有笑。（Reuters）

美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）韓國研究主任車維德（Victor Cha）認為，如果朝鮮採用「修正主義」方式鞏固其擁核國家地位，金正恩或在美國中期選舉後與特朗普會面。