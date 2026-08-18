特朗普為美韓軍演「縮水」解話　狠批李在明拒協助對付伊朗｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月17日表示，自己下令大幅削減美韓年度聯合軍演的原因之一，在於韓國今年早前曾拒絕參與美國和伊朗的戰事。



特朗普在橢圓形辦公室指出，自己曾親自就伊朗戰事致電韓國總統李在明，要求韓國支援美國行動，他稱自己當時說：「你能幫忙處理伊朗的事嗎？如果你願意的話，不過老實講我們其實不需要幫忙，他（李在明）說：『不用了，謝謝』」（no thanks）。

特朗普其後表示：「我們有3.9萬名士兵駐在那裏，保護你們免受隔壁鄰居金正恩的威脅，而你們卻不願意幫助我們，協助一場在伊朗非常容易的軍事行動。這很奇怪」，他又進一步補充稱：「我所求的只是公平。」

2026年8月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見16歲的救生員威廉斯（Ryder Williams）時發表講話。（Reuters）

特朗普日前在社交平台發文下令削減美韓聯合軍演規模，並強調自己與朝鮮領導人金正恩關係很好，他今次也指金正恩有就此作出回應，惟未談及更多細節，但強調「非常正面」，並說：「金正恩一直非常尊重我。我懂他，他也懂我。」