特朗普為美韓軍演「縮水」解話 狠批李在明拒協助對付伊朗｜有片
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月17日表示，自己下令大幅削減美韓年度聯合軍演的原因之一，在於韓國今年早前曾拒絕參與美國和伊朗的戰事。
特朗普在橢圓形辦公室指出，自己曾親自就伊朗戰事致電韓國總統李在明，要求韓國支援美國行動，他稱自己當時說：「你能幫忙處理伊朗的事嗎？如果你願意的話，不過老實講我們其實不需要幫忙，他（李在明）說：『不用了，謝謝』」（no thanks）。
特朗普其後表示：「我們有3.9萬名士兵駐在那裏，保護你們免受隔壁鄰居金正恩的威脅，而你們卻不願意幫助我們，協助一場在伊朗非常容易的軍事行動。這很奇怪」，他又進一步補充稱：「我所求的只是公平。」
特朗普日前在社交平台發文下令削減美韓聯合軍演規模，並強調自己與朝鮮領導人金正恩關係很好，他今次也指金正恩有就此作出回應，惟未談及更多細節，但強調「非常正面」，並說：「金正恩一直非常尊重我。我懂他，他也懂我。」
特朗普稱與金正恩關係良好 已指示大幅削減美韓聯合軍演規模特朗普稱金正恩已回覆他的對話請求 讚對方一直很尊重自己特朗普：不尋求延長美伊諒解備忘錄 警告阿曼勿礙事否則轟炸特朗普涉性侵誹謗專欄作家案 上訴再遭最高法院駁回