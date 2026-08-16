日本千葉暴雨9死　兩女用水浸JR站做背景拍熱舞片遭炎上｜有片

日本千葉縣8月14日發生暴雨，已造成9人死亡。一段影片其後在網上瘋傳，片中可見到兩名日本年輕女子，以千葉市JR蘇我站被洪水淹沒的街道為背景，興奮地跳舞。影片下方的貼文寫有：「這裏是蘇我站」、「大家一起玩吧！」、「海都湧出來了！車子都沉了！」該影片在網上引來大量批​​評，評論包括「幸災樂禍並不是好事」和「在災難發生時這樣做太不近人情了。」



兩名日本女子以水浸為背景拍熱舞片被網民批評：

在這段長14秒的影片中，可以看見兩位滿臉笑容的日本女子站在被暴雨淹沒的JR蘇我站背景前，隨着節拍強烈的音樂扭動身體熱舞。

據《共同網》報道，這場暴雨已造成9人死亡，其中4人是因為被困在被洪水淹沒的汽車中離世。

網上有聲音認為，上述影片配上的貼文「車子都沉了」，似乎指的是暴雨導致的致命事故和正在進行的救援工作。

不少網民對這段影片作出猛烈抨擊，有人認為：「要進入被洪水淹沒的道路本身就很危險」，這裏指的應該是參與救援工作的人員。

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另一位網民則表示，幸災樂禍可不是甚麼好辦法。我認為儘快刪掉較好，但現在可能太晚了。你的臉已經曝光了，一定會被認出來。社交平台真是個可怕的地方。或許你該吸取教訓了。