日本千葉豪雨死者增至9人　1200車棄置路上　水淹住宅逾千棟

千葉縣豪雨災情持續，縣政府15日證實再多一名70多歲男子死亡，死者增至9人，另有1人失蹤。



據共同社（Kyodo News）8月15日報道，新增死者14日於夷隅市水渠被發現；日本警方15日派50人搜索千葉市若葉區失蹤男子卻未有發現。住宅水浸增至1,087棟，另有73棟損壞；水浸道路遺留棄置車輛逾1,200架，縣及市政府正依《災害對策基本法》清走車輛。

日本千葉縣2026年8月13日遭遇暴雨，出現水浸，縣內大量車輛泡在水中（Reuters）

千葉縣知事熊谷俊人15日視察佐倉市災場後稱，會整理災情及損失金額，爭取將受災級別指定為「嚴重災害」以擴大國家補助。自民黨政調會長小林鷹之稱，會推動國家協調，把全國拖車集中調派至千葉。千葉市中央區市政府大樓附近，職員合力推開深陷泥中的棄置車輛。

千葉縣13日晚至14日凌晨曾發大雨及土砂災害5級特別警報，避難所最多收容逾7,000人；總務省消防廳15日公布，縣內避難指示已全數解除。水田及農地受淹仍在點算。