美航母林肯號跳海水兵妻分享丈夫事發前短訊：我終於受不了這艘船

美媒MS NOW報道，上周傳出跳海的美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）水兵的妻子分享說，丈夫在跳海後待在水中大約一個小時才獲救。她又指，丈夫在伊朗戰爭期間長期服役於該航母期間，曾經向領導層表達過心理健康方面的擔憂，惟卻被置之不理。



報道指，該名水兵太太表示，她的丈夫是在8月3日跳海，四天後才有海軍官員就此事與她聯繫。她說：「我認為這件事處理得非常糟糕，因為他們沒有通知我，也不想讓我知道，他們只是想掩蓋這件事。」她補充，她首先是從丈夫在船上的一位朋友口中得知消息。

其後，她收到一封來自該艦官軍的電郵稱，她的丈夫「目前安全無恙地在艦上，並將很快返回聖地亞哥，在巴爾博亞海軍醫療中心接受治療。之後，他將被送往巴爾博亞辦理入院手續後。」

她指出，在丈夫跳海前一段日子曾經與對方短訊交流，丈夫當時已透露了自己的心理狀況。其中一段短訊寫道：「我覺得這艘船真的快把我壓垮了，我真的再也無法假裝沒事。你說得對，一切都不對勁。我們原本應該在7月15日離開第五艦隊，但後來出了點狀況，我回家的最後希望也破滅了。」

美國海軍公開艦長鮑恩施密特（Bauernschmidt）在航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）上工作及生活的情形。（YouTube@U.S. Navy）

丈夫又指，他已很努力讓自己不要感到消極或絕望，但糟糕的網絡信號，加上不知道什麼時候才能回家也不知道家裏發生了什麼，讓他感到難以承受。雖然他已向上級和船上的醫療團隊報告了自己令人擔憂的精神狀況，但他們一直敷衍了事。

該名水兵太太補充，丈夫和她自己均只有19歲，兩人於中學時相識，育有一名3歲半的兒子和5個月大的女兒。她說，丈夫參軍是因為「我們很年輕就有了兒子」、「他想養家糊口」，至今已經服役兩年了。

這番說法與海軍領導層上周向林肯號航空母艦上服役的水兵和海軍陸戰隊員家屬所說的話有所出入。當時，有海軍官員表示，為了保護病患隱私，他們無法對個別軍人的醫療紀錄發表評論，而據他們了解，調查正在進行中，但補充說尚不清楚該名水兵是自己跳下還是不小心跌落海。