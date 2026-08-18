特朗普否認航母林肯號環境惡劣　連聲斥責CNN記者：假新聞｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月17日在白宮橢圓形辦公室面見傳媒，他否認航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）生活環境惡劣的報道，強調艦上環境良好，還拒絕回應美國有線電視新聞網（CNN）記者問題，並批評該傳媒是「假新聞（fake news）」。



特朗普當日在白宮會見年輕救生員，期間傳媒紛紛提問聲音一度嘈雜，他示意保持安靜，「安靜，安靜，此在這位年輕人面前很不尊重」，他又問其中一位記者，「安靜，你在哪裡任職？」當得知對方任職於CNN時，特朗普想也不想即說道「假新聞，你是假新聞」，當記者再欲提問，特朗普續指「你是個吵鬧的人，你就是假新聞。安靜，安靜，你是個假記者，你報道假新聞。」

特朗普隨後重申「林肯號」生活環境良好，並引述一名未具名的退役海軍上將，指對方認識「林肯號」上的人，並同自己透露艦上情況，「『他們說那艘艦艇保養得極好，維護得無可挑剔。』後來其他人也去查證，發現確實如此」，還進一步否認CNN相關報道，並說：「那是CNN的假新聞報道。」

圖為2026年3月3日，美海航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）於一處未公開的地點航行，以支援針對伊朗的軍事行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

「林肯號」自2025年11月起，已在中東執行任務超過260天，早前有報道指艦上環境惡劣，淋浴間發霉與食物出現腐爛，以及有部份海軍士兵試圖跳海。美國政府予以否認。英國《衛報》引述在「林肯號」上服役士兵的家屬，稱艦上糧水短缺，生活環境惡劣。