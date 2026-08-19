韓媒：美韓年度聯合軍演時間減半　後半段反擊作戰訓練取消

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令縮減美韓年度聯合軍演規模後，韓國媒體指本月17日展開的「乙支自由護盾」（UFS）演習，時間已被削減一半，包括取消了後半段涉及反擊作戰的演習。原定的14項聯合野外演習項目，預計至少10項會被取消。



圖為2025年8月27日，美韓「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）演習期間，美國陸軍第二步兵師的士兵，與韓方進行渡河演習。（Getty Images）

綜合韓國首爾廣播公司（SBS）及《朝鮮日報》報道，聯合軍演於17日展開後，韓國軍方人員曾稱「演習按計劃進行」。但美方隨後通知演習有變，韓軍內部人士形容：「例行聯合演習規模縮減一半，甚至中途取消野外演習，這簡直是史無前例。」

報道指出，駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）18日造訪位於首爾龍山區的韓國國防部，向韓國國防部長安圭伯通報修訂後的軍演計劃。

2025年8月27日，來自美國陸軍第2步兵師的士兵，在韓國參加渡河演習，也是美韓「乙支自由之盾」（Ulchi Freedom Shield）演習的一部份。 （Getty Images）

今年演習原定17日至27日舉行，分為兩個部份：第一部份（17日至21日）旨在防禦朝鮮入侵，第二部份（24日至27日）旨在進行反擊。消息指出，布倫森提議只進行第一部份。他隨後出席了聯合軍演的會議，稱別無選擇，只能縮短演習的規模、範圍和持續時間。

有安全專家擔憂，美方縮減聯合演習規模，或會削弱韓國應對朝鮮核威脅的備戰能力。此外，美韓之間缺乏事先協調，或反映聯盟內部存在嚴重問題。