朝鮮譴責美韓軍演　特朗普縮減指令未止批評

朝鮮中央通訊社（KCNA）周三報道，朝鮮譴責美國與南韓的聯合軍演，稱將繼續行使自衛權，反制兩國所謂的軍事威脅。



據路透社（Reuters）8月19日報道，朝中社評論指美韓是升高朝鮮半島緊張的「戰爭販子」，並譴責為期11天的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）演習。文章稱，針對敵人日趨進化的威脅行動，朝鮮需要用進一步升級的新力量作出應對。侵害和威脅朝鮮主權安全的敵人將時刻被鎖定在殲滅性報復手段的瞄準範圍內。

2025年10月22日，韓國首爾一個火車站的電視螢幕，正播放有關美國總統特朗普（Donald Trump）或與朝鮮領袖金正恩舉行峰會的新聞報道。（Reuters）

特朗普周日命令美國國防部大幅縮減美方參與年度演習，朝鮮其後作出上述批評；特朗普提及與朝鮮領導人金正恩（Kim Jong Un）關係非常好，周一又稱金已回應他的接觸，但未透露內容。南韓總統李在明（Lee Jae Myung）周二表示，演習屬防禦性質，韓方無意借此攻擊朝鮮或加劇緊張。

朝鮮一貫視美韓演習為敵對，華盛頓與首爾則稱演習出於防禦，是維持應對朝鮮軍事威脅戰備所需。朝中社稱兩國行動會惡化半島及更廣泛亞太地區緊張，但未說明朝鮮將採取何種措施。金正恩領導下，朝鮮持續擴充核武與導彈計劃，無視聯合國制裁。