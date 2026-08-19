消息指沙特阿聯酋尋求擴大日韓原油儲備 或較目前大逾10倍
撰文：聯合早報
出版：更新：
霍爾木茲海峽對峙久拖不決，迫使中東能源巨頭與最大客戶重新思考如何保障供應安全，有消息指沙特阿拉伯和阿聯酋正尋求在日本和韓國擴大石油儲備。
目前沙特和阿聯酋在日本各存有約800萬桶原油。《紐約時報》星期二（8月18日）報導，三名匿名知情人士透露，兩國已敦促日本將儲備量擴大至目前的10倍之多。
其中兩名知情人士表示，沙特和阿聯酋官員也在與韓國進行類似的討論。
面對日益險峻的海上咽喉要道，包括紅海也門胡塞武裝的襲擊，以及至今仍無安全暢通跡象的霍爾木茲海峽，對於大部分石油都儲存在中東的波斯灣石油出口國來說，在海外儲存更多原油可有效應對這些風險。
沙特和阿聯酋都擁有繞過霍爾木茲海峽的陸路輸油管道，使它們能夠繼續出口有限的石油。
對於作為中東原油全球最大消費國的亞洲國家而言，更大的儲備規模將為應對長期供應中斷提供額外的緩衝。但與此同時，把更多儲備容量分配給外國石油公司，將減少國內煉油廠商業庫存和自身國家儲備的可用空間。
知情人士稱，中東產油國尋求的儲備規模可能超過日本現有的儲備容量，並面臨其他物流方面的限制。他們說，關於最終可以儲存多少原油以及如何分攤成本的談判仍在進行，但預計聯合儲備量將大幅增加。
日本經濟產業部發言人拒絕就日本與沙特和阿聯酋的磋商細節置評，但表示日本正與中東國家合作，以增強能源韌性。
阿聯酋國家能源巨頭——阿布達比國家石油公司（ADNOC）發言人發表聲明中說：「我們期待繼續發揮我們作為亞洲市場可靠供應商的作用，確保穩定的能源供應，以支持市場穩定並控制油價。」
韓國和沙特官員未立即回復置評請求。
本文獲《聯合早報》授權轉載
特朗普發圖指霍爾木茲海峽是美國「新領土」 伊朗副外長：妄想伊朗軍方：懸賞3萬美元捉拿或擊斃美兵 美國禁入霍爾木茲等海峽特朗普威脅將把霍爾木茲海峽劃為美國領土 伊朗副外長：放棄幻想特朗普聲美續控制霍爾木茲海峽：伊朗無能為力 伊方重申仍關閉