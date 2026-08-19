消息指沙特阿聯酋尋求擴大日韓原油儲備　或較目前大逾10倍

霍爾木茲海峽對峙久拖不決，迫使中東能源巨頭與最大客戶重新思考如何保障供應安全，有消息指沙特阿拉伯和阿聯酋正尋求在日本和韓國擴大石油儲備。



目前沙特和阿聯酋在日本各存有約800萬桶原油。《紐約時報》星期二（8月18日）報導，三名匿名知情人士透露，兩國已敦促日本將儲備量擴大至目前的10倍之多。

其中兩名知情人士表示，沙特和阿聯酋官員也在與韓國進行類似的討論。

面對日益險峻的海上咽喉要道，包括紅海也門胡塞武裝的襲擊，以及至今仍無安全暢通跡象的霍爾木茲海峽，對於大部分石油都儲存在中東的波斯灣石油出口國來說，在海外儲存更多原油可有效應對這些風險。

沙特和阿聯酋都擁有繞過霍爾木茲海峽的陸路輸油管道，使它們能夠繼續出口有限的石油。

對於作為中東原油全球最大消費國的亞洲國家而言，更大的儲備規模將為應對長期供應中斷提供額外的緩衝。但與此同時，把更多儲備容量分配給外國石油公司，將減少國內煉油廠商業庫存和自身國家儲備的可用空間。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋可以看見霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

知情人士稱，中東產油國尋求的儲備規模可能超過日本現有的儲備容量，並面臨其他物流方面的限制。他們說，關於最終可以儲存多少原油以及如何分攤成本的談判仍在進行，但預計聯合儲備量將大幅增加。

日本經濟產業部發言人拒絕就日本與沙特和阿聯酋的磋商細節置評，但表示日本正與中東國家合作，以增強能源韌性。

阿聯酋國家能源巨頭——阿布達比國家石油公司（ADNOC）發言人發表聲明中說：「我們期待繼續發揮我們作為亞洲市場可靠供應商的作用，確保穩定的能源供應，以支持市場穩定並控制油價。」

韓國和沙特官員未立即回復置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

