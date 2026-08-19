特朗普頻頻向金正恩示好　WSJ：推動最快今年秋天舉行會晤

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近來頻頻公開向朝鮮領導人金正恩拋出橄欖枝。《華爾街日報》引述美國官員報道，特朗普正敦促幕僚們安排最早在今年秋季與金正恩舉行會面。官員表示，特朗普曾私下討論在下次訪問亞洲期間與金正恩舉行面對面會談，這次會談可能會在11月，世界各國領導人齊聚深圳出席亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行。



據報道，雖然美國政府尚未正式啟動任何計劃，但特朗普渴望再次與金正恩舉行會晤，這表明在伊朗問題仍未取得勝利的情況下，特朗普急於尋求一項能夠載入史冊的外交政策成就。大多數美國總統都拒絕在沒有先決條件的情況下與金正恩會面，據估計，朝鮮擁有數十枚核彈頭。

2026年8月14日，朝鮮祖國解放日（又名光復節），領導人金正恩在平壤參觀革命烈士陵園。（Reuters）

雖然特朗普將再次舉行一對一會晤視為重啟與朝鮮對話的機會，但政治分析員和部份美國官員皆表示，他們並不期望會晤能取得多大進展。自從特朗普與金正恩舉行三次峰會以來，金正恩的核武實力不斷增強，打擊美國的能力也日益強大。

報道指，首爾支持華盛頓和平壤之間的接觸，希望能以此促進區域穩定。但分析員與美方官員認為，假如美國與朝鮮達成一項糟糕的協議，最終可能會損害其與韓國等地區盟友的關係。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

曾任中央情報局駐韓國高級官員Bruce Klingner表示：「這又一次安撫了一位專制獨裁者，背後的錯誤觀念是，（透過與獨裁者）建立私人關係實際上可以實現美國的外交政策目標。」