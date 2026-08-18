聯合金正恩抗擊日本：普京在台灣問題上給中國的投名狀

近來日本突然成為了俄羅斯的抨擊目標。當地時間8月17日俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，日本方面企圖按照自身以及美國的意願改寫國際法，企圖逃避歷史責任，並且還在違反本國憲法，謀求拓展自衛隊海外活動，「這當然令人非常擔憂」。建議日本領導層管好其國內事務，而不是「攻擊」俄羅斯。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）17日表示，俄方已通知日本駐俄大使武藤顯於18日到俄外交部接受召見。俄日此輪互召大使的交涉源於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的登島行動。

8月13日，普京視察了位於南千島群島（日本稱「北方四島」）的伊圖魯普島。這是普京首次以總統身份到訪該爭議島嶼。普京執政26年都沒有去過南千島群島宣誓主權，為什麼偏偏在8月13日首次登島？

俄總統普京（Vladimir Putin）2026年8月12日在巡洋艦上觀摩太平洋艦隊演習，並發表講話（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

就在普京登島當天，俄羅斯駐日大使發表聲明，強調反對修改二戰結果，並警告亞太地區「重新軍事化」。俄羅斯現在越來越傾向於把這個問題放進「二戰後國際秩序」裏解釋，而不是把它當成一個普通的俄日雙邊領土糾紛。

登島之前的8月12日，普京身着海軍上將軍裝登上太平洋艦隊旗艦「瓦良格」號導彈巡洋艦，親自指揮60艘艦艇、1.3萬軍人參與的大規模演習收尾階段。他在艦上公開點名日本，稱日本因烏克蘭衝突而對俄羅斯實施了「無端制裁」並將俄羅斯列為敵方威脅。日本發布的新版《防衛白皮書》將俄羅斯列為主要威脅之一，但俄羅斯沒有威脅日本。他專門討論了俄羅斯東部邊境安全，按照他的說法，現在的島嶼地位是「二戰結果」形成的現實，並體現在國際文件中，俄方對相關島嶼的主權絕無妥協餘地。

從太平洋艦隊演習到普京親自登島，再到召見日本大使抗議，俄羅斯將日俄關係放在了烈火上烘烤。如果只是俄日雙邊關係交惡並沒什麼新鮮，問題在於俄羅斯此番針對日本，拉上了一個重要的盟友朝鮮。

2026年8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島）期間，品嘗魚子醬。（Reuters）

普京8月15日在發給朝鮮的慶祝解放81周年的賀電中稱，俄朝關係源自在共同反對日本的鬥爭中結下的情誼，雙方合作今後將繼續向「所有領域」擴大。幾乎與此同時，俄羅斯訓練帆船「帕拉達」號8月15日抵達朝鮮東部的元山港，開始與解放紀念日相關的友好訪問。朝鮮國務委員長金正恩在給普京的覆電中表示希望延續兩國共同鬥爭的歷史和友誼傳統，推動朝俄關係迎來「更加美好的未來」。

之前俄朝在烏克蘭戰場合作密切，朝鮮派士兵赴俄，並且提供軍火。俄羅斯將航空航天等領域的諸多軍事技術轉讓給朝鮮，在核問題上公開為朝鮮站台。而從俄烏戰場到對日本一致立場，兩國的合作範圍在擴大。這是全新的動向。為什麼兩國開始在遠東有如此密切的合作？

只是因為日本加入了美國對俄羅斯的最新制裁？只是因為日本將俄羅斯列為主要威脅之一？

日本外相茂木敏充8月13日召見俄羅斯駐日大使，就俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問南千島群島（日本稱北方四島）的擇捉島抗議。之後，俄方發文反駁指日方抗議「毫無依據」，強調這個島嶼屬俄羅斯不可分割一部分。（俄羅斯駐日本大使館Facebook）

2022年俄烏衝突爆發之後歷次美國制裁日本都有參加，日本參加美國8月對俄羅斯的最新制裁併不是突然之舉。日本8月6日發布的新防衛白皮書並未將俄羅斯單獨列為「主要威脅」，而是延續以往立場，繼續將中國定性為日本「前所未有最大的戰略挑戰」，同時對朝鮮定位為「比以往更為嚴重而緊迫的威脅」，對俄羅斯則表達「強烈安全擔憂」。普京所提到的日本將俄羅斯列為主要威脅之一，並不是日本的突然之舉。為什麼普京突然對日本發怒了？

俄羅斯聯合朝鮮對日本躍躍欲試的目的是什麼？兩國在俄烏的合作要延續到在東北亞的對日行動嗎?這是俄羅斯對朝鮮的回報，還是俄羅斯另有所謀？

另外一個無法忽視的猛烈抨擊日本的國家是中國。2025年11月日本首相高市早苗發出台灣有事就是日本有事相關言論引發中國強烈反對。中國在強調對台灣擁有主權時引述的法理依據也是二戰戰後秩序。

由於中日航班減少，日本赴華旅客減少了9成。圖為3 月 29 日，上海吳淞口國際郵輪碼頭，境外遊客排隊等候辦理邊檢通關手續。（GettyImages）

在高市拒不收回相關言論的情況下，中國數月來頒佈多項針對日本的經濟制裁措施，在國際社會廣泛批評日本的新軍國主義。2026年5月14日，中國國家主席習近平在與訪問中國的美國總統特朗普的會談中使用「新型軍國主義復活」批評日本。

與中國同美國談日本新軍國主義時特朗普毫無反應不同，普京和金正恩熱烈呼應中國。2026年5月20日，俄羅斯總統普京訪問中國期間，中俄簽署的聯合聲明中提到「抵制『新型軍國主義』和『再軍事化』」。2026年6月習近平在訪朝期間的晚宴和會談中，公開強調反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑，矛頭直指日本近期的右翼防衛動向。金正恩隨後在朝鮮勞動黨中央委員會擴大會議上首次公開點名批評日本力爭「軍事大國化」與「軍國主義」，呼應了中方的立場。

從某種意義上說，俄羅斯、朝鮮反對日本軍國主義的言論和動向，也是中俄、中朝的共識。中國對日本衝破二戰戰後秩序的批評在先，而普京則剛剛在遠東有了突破性的舉措。

2026年8月14日，朝鮮祖國解放日（又名光復節），領導人金正恩在平壤參觀革命烈士陵園。（Reuters）

真正引領近年來對日本批判浪潮的是中國。金正恩2026年6月對習近平批日本新軍國主義的附和是顯而易見的。普京現如今在遠東對日本發力，不排除是向中國示好。

普京2024年初提出構建歐亞安全新架構以來，試圖將在歐亞大陸建立一個平等、開放且不可分割的區域安全與合作新秩序。過去兩年俄羅斯不斷向中國推銷相關理念，試圖將歐洲安全和亞洲的安全捆綁在一起。俄羅斯在東北亞聯合朝鮮抨擊日本，凸顯東北亞的安全危險，和中國密不可分。

普京試圖將歐洲和亞洲的安全放在一起去談，是希望以此綁定中俄。普京率先在亞洲的東部戰線協助中國制衡日本。寄希望的是中國在歐亞整體安全上，尤其是俄烏戰場上考量俄羅斯的需要。

普京不斷彰顯同朝鮮的友好關係。圖為 2025年9月3日，普京與金正恩在北京舉行會談，金正恩並登上俄方專車。（KCNA via REUTERS）

中國領導人今年6月訪問朝有動員金正恩抗衡日本的意圖。普京依託俄烏戰場把朝鮮直接拖入合作抗日的大局，是中國樂見的。

俄羅斯將對日本鬥爭的主線落實到二戰戰後秩序上，拿戰後秩序來談南千島群島的歸屬，和中國談台灣主權的邏輯一脈相承。這既是搭中國的便車，也是彰顯對中國的支持。俄羅斯頻繁展現在遠東局勢上的影響力，不等中國進一步遊說朝鮮，俄羅斯主動聯合朝鮮對日本發力，這份主動佈局和擔當，是賣給中國的大人情。

亞洲東部最大的安全態勢其實是台海局勢。中國的用意在於統一台灣。針對日本只是掃清統一路上的絆腳石。俄羅斯聯合朝鮮在東北亞牽制日本，是對中國的直接策應。這是一份主動的投名狀。